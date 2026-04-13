Dans la peau d’un égyptologue : les hiéroglyphes, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens

Dans la peau d’un égyptologue : les hiéroglyphes Samedi 13 juin, 13h30 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme

Activité en continue sur l’après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Dans la peau d’un égyptologue

Plongez dans l’univers fascinant de l’Égypte ancienne avec cet atelier de découverte des hiéroglyphes !

Après une courte initiation pour comprendre le fonctionnement de cette écriture millénaire, les participants apprendront à reconnaître quelques signes et leur signification. Ils auront ensuite l’occasion d’écrire leur prénom à l’encre, à la manière des scribes, sur du papyrus. Une expérience ludique et immersive pour petits et grands.

Avec l’association Archéolithe.

Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971061

Dans la peau d’un égyptologue

©Archéolithe