Dans la peau d’un égyptologue : les hiéroglyphes, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens
Dans la peau d’un égyptologue : les hiéroglyphes, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens samedi 13 juin 2026.
Dans la peau d’un égyptologue : les hiéroglyphes Samedi 13 juin, 13h30 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme
Activité en continue sur l’après-midi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Dans la peau d’un égyptologue
Plongez dans l’univers fascinant de l’Égypte ancienne avec cet atelier de découverte des hiéroglyphes !
Après une courte initiation pour comprendre le fonctionnement de cette écriture millénaire, les participants apprendront à reconnaître quelques signes et leur signification. Ils auront ensuite l’occasion d’écrire leur prénom à l’encre, à la manière des scribes, sur du papyrus. Une expérience ludique et immersive pour petits et grands.
Avec l’association Archéolithe.
Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971061
Dans la peau d’un égyptologue
©Archéolithe
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