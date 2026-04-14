Fabrication de lunettes de neige inuit, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens

Fabrication de lunettes de neige inuit Samedi 13 juin, 13h30 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme

Atelier en continu sur l’après-midi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fabrique des lunettes de neige inuit

Partez à la découverte des savoir-faire traditionnels des peuples arctiques avec cet atelier d’ethnoarchéologie consacré aux lunettes de neige inuit.

Après une présentation de leur mode de vie et des conditions extrêmes de l’environnement polaire, les participants comprendront l’ingéniosité de ces objets conçus pour se protéger de l’éblouissement du soleil sur la neige. Ils pourront ensuite réaliser leur propre paire de lunettes de neige, tout en explorant les liens entre culture matérielle, adaptation et archéologie.

Atelier proposé par l’association Archéolithe

Jardin Archéologique de Saint-Acheul 10 Rue Raymond Gourdain, 80090 Amiens, France Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 0322971061

Fabrique des lunettes de neige inuit

©Archéolithe