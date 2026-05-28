Présentation et Dédicace Picardie charnelle Amiens
Présentation et Dédicace Picardie charnelle Amiens vendredi 26 juin 2026.
Amiens
Présentation et Dédicace Picardie charnelle
37 rue du Hocquet Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26 19:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Picardie charnelle Présentation et dédicace
Une nouveauté des Editions du Labyrinthe !
Les plaisirs se vivent, s’écrivent, se pensent, se subissent… même et surtout en Picardie ! De la Vénus paléolithique au fêtard Michou en passant, parmi bien d’autres, par Laclos, les Rosati, Mac Orlan ou Violette Leduc, Elise Sultan-Villet nous invite à nous promener dans le Nord avec la chair pour boussole.
Rendez-vous à la librairie pour une présentation par l’autrice Elise Sultan-Villet de cette nouvelle création des Editions du Labyrinthe.
Picardie charnelle Présentation et dédicace
Une nouveauté des Editions du Labyrinthe !
Les plaisirs se vivent, s’écrivent, se pensent, se subissent… même et surtout en Picardie ! De la Vénus paléolithique au fêtard Michou en passant, parmi bien d’autres, par Laclos, les Rosati, Mac Orlan ou Violette Leduc, Elise Sultan-Villet nous invite à nous promener dans le Nord avec la chair pour boussole.
Rendez-vous à la librairie pour une présentation par l’autrice Elise Sultan-Villet de cette nouvelle création des Editions du Labyrinthe. .
37 rue du Hocquet Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 9 50 06 23 52 contact@librairiedulabyrinthe.fr
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English :
Picardie charnelle : Presentation and book signing
New from Editions du Labyrinthe!
Pleasures are lived, written, thought about and experienced… even and especially in Picardy! From the Paleolithic Venus to the party boy Michou, and including Laclos, the Rosati, Mac Orlan and Violette Leduc, Elise Sultan-Villet invites us to wander the North with flesh as our compass.
Visit the bookshop for a presentation by author Elise Sultan-Villet of this new creation from Editions du Labyrinthe.
L’événement Présentation et Dédicace Picardie charnelle Amiens a été mis à jour le 2026-05-26 par OT D’AMIENS
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