Atelier de remise en selle, APRADIS Amiens, Amiens

Atelier de remise en selle Samedi 30 mai, 10h30 APRADIS Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Rendez-vous le samedi 30 mai à l’APRADIS à Amiens pour 1h30 de remise en selle, encadrée par des formateurs certifiés de l’association En Savoir Plus.

Que vous ayez envie d’apprendre, de réapprendre à faire du vélo ou de prendre confiance, nous vous proposerons un accompagnement personnalisé dans un cadre bienveillant et sécurisé.

Pensez à bien apporter votre vélo.

Inscription par mai ou téléphone.

APRADIS Amiens 6/12 Rue des 2 Ponts, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0610343363 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ensavoirplus.asso.fr »}]

Tous en selle pour ré(apprendre) à faire du vélo avec Libra’Vélo !

Association En Savoir Plus