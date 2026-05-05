Atelier de remise en selle, APRADIS Amiens, Amiens
Atelier de remise en selle, APRADIS Amiens, Amiens samedi 30 mai 2026.
Atelier de remise en selle Samedi 30 mai, 10h30 APRADIS Amiens Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Rendez-vous le samedi 30 mai à l’APRADIS à Amiens pour 1h30 de remise en selle, encadrée par des formateurs certifiés de l’association En Savoir Plus.
Que vous ayez envie d’apprendre, de réapprendre à faire du vélo ou de prendre confiance, nous vous proposerons un accompagnement personnalisé dans un cadre bienveillant et sécurisé.
Pensez à bien apporter votre vélo.
Inscription par mai ou téléphone.
APRADIS Amiens 6/12 Rue des 2 Ponts, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0610343363 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ensavoirplus.asso.fr »}]
Tous en selle pour ré(apprendre) à faire du vélo avec Libra’Vélo !
Association En Savoir Plus
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Théâtre Thérèse et Isabelle Amiens 5 mai 2026
- Le vertige de l’envers L’Envolée Cirque Amiens 6 mai 2026
- Création musicale Les Aventures de Pinocchio Amiens 6 mai 2026
- Cirque L’Absolu Amiens 6 mai 2026
- Théâtre VIEUX CON ? LA SUITE Amiens 7 mai 2026