Concert Musica Sacra Amiens

Amiens

Concert Musica Sacra

30 Place Notre Dame Amiens Somme

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Dans le cadre de son 50ᵉ anniversaire, l’Orchestre National de Lille présente Musica Sacra, un projet qui met à l’honneur le répertoire sacré et l’orgue, en lien avec les grands lieux patrimoniaux des Hauts-de-France.

Le 25 juin, à la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens, l’Orchestre National de Lille sous la direction de Stéphanie Childress et l’Orchestre de Picardie sous la direction de Swann Van Rechem, proposent un programme centré autour de cet instrument et de son dialogue avec l’orchestre, entre héritage et création.

La Canzon de Gabrieli réunit quatuor à vent, quatuor à cordes et orgue dans une écriture emblématique de la tradition sacrée.

L’Adagio attribué à Albinoni et le Concerto pour orgue de Poulenc, interprétés ici par l’Orchestre de Picardie, illustrent la permanence de cette forme à travers les siècles. L’Orchestre National de Lille interprètera ensuite les 2ᵉ et 3ᵉ mouvements du Concerto n°1 pour orgue et orchestre de Thierry Escaich, compositeur associé à l’histoire récente de l’Orchestre, dont l’écriture contemporaine prolonge cette tradition.

En conclusion, En Saga, Op. 9 de Jean Sibelius déploie une fresque orchestrale ample, venant élargir la perspective et inscrire ce programme dans une continuité musicale plus large.

Dans le cadre de son 50ᵉ anniversaire, l’Orchestre National de Lille présente Musica Sacra, un projet qui met à l’honneur le répertoire sacré et l’orgue, en lien avec les grands lieux patrimoniaux des Hauts-de-France.

Le 25 juin, à la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens, l’Orchestre National de Lille sous la direction de Stéphanie Childress et l’Orchestre de Picardie sous la direction de Swann Van Rechem, proposent un programme centré autour de cet instrument et de son dialogue avec l’orchestre, entre héritage et création.

La Canzon de Gabrieli réunit quatuor à vent, quatuor à cordes et orgue dans une écriture emblématique de la tradition sacrée.

L’Adagio attribué à Albinoni et le Concerto pour orgue de Poulenc, interprétés ici par l’Orchestre de Picardie, illustrent la permanence de cette forme à travers les siècles. L’Orchestre National de Lille interprètera ensuite les 2ᵉ et 3ᵉ mouvements du Concerto n°1 pour orgue et orchestre de Thierry Escaich, compositeur associé à l’histoire récente de l’Orchestre, dont l’écriture contemporaine prolonge cette tradition.

En conclusion, En Saga, Op. 9 de Jean Sibelius déploie une fresque orchestrale ample, venant élargir la perspective et inscrire ce programme dans une continuité musicale plus large. .

30 Place Notre Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 20 12 82 40

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English :

As part of its 50th anniversary celebrations, the Orchestre National de Lille presents Musica Sacra, a project featuring the sacred repertoire and the organ, in conjunction with the major heritage sites of the Hauts-de-France region.

On June 25, at Amiens?s Notre-Dame Cathedral, the Orchestre National de Lille, conducted by Stéphanie Childress, and the Orchestre de Picardie, conducted by Swann Van Rechem, offer a program centered on this instrument and its dialogue with the orchestra, between heritage and creation.

Gabrieli?s Canzon brings together wind quartet, string quartet and organ in a style emblematic of the sacred tradition.

The Adagio attributed to Albinoni and Poulenc’s Concerto pour orgue, performed here by the Orchestre de Picardie, illustrate the permanence of this form through the centuries. The Orchestre National de Lille will then perform the 2? and 3? movements of Concerto n°1 for organ and orchestra by Thierry Escaich, a composer associated with the Orchestra?s recent history, whose contemporary writing extends this tradition.

In conclusion, En Saga, Op. 9 by Jean Sibelius unfolds a vast orchestral fresco, broadening the perspective and placing this program in a wider musical continuity.

L’événement Concert Musica Sacra Amiens a été mis à jour le 2026-05-20 par OT D’AMIENS