Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens
Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens samedi 23 mai 2026.
Amiens
Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-11-28
Visite en présence de l’artiste.
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.
Durée 1h30.
Visite en présence de l’artiste.
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.
Durée 1h30. .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
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English :
Visit in the presence of the artist.
Reservations required. Subject to availability.
Duration 1h30.
L’événement Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens a été mis à jour le 2026-05-06 par OT D’AMIENS
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