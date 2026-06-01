Concert symphonique — Au cœur de la musique latine Amiens

Amiens

Concert symphonique — Au cœur de la musique latine

10 Placette Lafleur Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Placée sous la direction de Nicolas Lefèvre et Luc Bonnaillie, cette soirée proposera un programme vivant et coloré, inspiré par les rythmes et les sonorités de la musique latine.

Le concert fera voyager le public entre le Brésil, Broadway et les grandes pages du répertoire symphonique. Au programme figurera notamment le célèbre Tico-Tico no Fubá de Zequinha de Abreu et Aloysio de Oliveira, œuvre emblématique aux rythmes entraînants, ainsi que des extraits de West Side Story de Leonard Bernstein, partition incontournable mêlant énergie théâtrale, jazz et influences latino-américaines.

La soirée mettra également à l’honneur le Concerto pour piano “Formes brésiliennes” de Hekel Tavares, interprété avec Tarek Madjid Mohia en soliste. Entre virtuosité pianistique, couleurs orchestrales et atmosphère brésilienne, cette œuvre constituera l’un des temps forts du programme.

Proposé par l’Orchestre Universitaire de Picardie, ce concert s’adresse à tous les publics, mélomanes confirmés comme curieux souhaitant découvrir l’orchestre symphonique dans un programme accessible, expressif et entraînant.

Une soirée placée sous le signe de la danse, de la couleur et du plaisir musical partagé.

Placée sous la direction de Nicolas Lefèvre et Luc Bonnaillie, cette soirée proposera un programme vivant et coloré, inspiré par les rythmes et les sonorités de la musique latine.

Le concert fera voyager le public entre le Brésil, Broadway et les grandes pages du répertoire symphonique. Au programme figurera notamment le célèbre Tico-Tico no Fubá de Zequinha de Abreu et Aloysio de Oliveira, œuvre emblématique aux rythmes entraînants, ainsi que des extraits de West Side Story de Leonard Bernstein, partition incontournable mêlant énergie théâtrale, jazz et influences latino-américaines.

La soirée mettra également à l’honneur le Concerto pour piano “Formes brésiliennes” de Hekel Tavares, interprété avec Tarek Madjid Mohia en soliste. Entre virtuosité pianistique, couleurs orchestrales et atmosphère brésilienne, cette œuvre constituera l’un des temps forts du programme.

Proposé par l’Orchestre Universitaire de Picardie, ce concert s’adresse à tous les publics, mélomanes confirmés comme curieux souhaitant découvrir l’orchestre symphonique dans un programme accessible, expressif et entraînant.

Une soirée placée sous le signe de la danse, de la couleur et du plaisir musical partagé. .

10 Placette Lafleur Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

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English :

Conducted by Nicolas Lefèvre and Luc Bonnaillie, the evening will feature a lively, colorful program inspired by the rhythms and sounds of Latin music.

The concert will take the audience on a journey between Brazil, Broadway and the great pages of the symphonic repertoire. The program will include the famous Tico-Tico no Fubá by Zequinha de Abreu and Aloysio de Oliveira, an emblematic work with lively rhythms, as well as excerpts from Leonard Bernstein’s West Side Story, an essential score combining theatrical energy, jazz and Latin American influences.

The evening will also feature Hekel Tavares? piano concerto ?Formes brésiliennes? with soloist Tarek Madjid Mohia. A blend of pianistic virtuosity, orchestral color and Brazilian atmosphere, this work will be one of the highlights of the program.

Presented by the Orchestre Universitaire de Picardie, this concert is aimed at all audiences, from confirmed music lovers to the curious who wish to discover the symphony orchestra in an accessible, expressive and exciting program.

An evening of dance, color and shared musical pleasure.

L’événement Concert symphonique — Au cœur de la musique latine Amiens a été mis à jour le 2026-06-06 par OT D’AMIENS