Balades contées Balades contées en picard Amiens
Balades contées Balades contées en picard Amiens dimanche 28 juin 2026.
Balades contées Balades contées en picard
Amiens Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Profiter de la réserve naturelle à travers une balade, au fil du sentier, ponctuée d’histoires arrangées cousues de fils verts par notre picard local Mariel Demaye. Histoires amusantes, étranges et merveilleuses où la nature apparaît souvent en bonne place.
Information pratique
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-oiseaux-de-letang-saint-ladre/
Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
English :
Enjoy the nature reserve as you stroll along the trail, punctuated by stories stitched together with green thread by our local Picard Mariel Demaye. Funny, strange and wonderful stories, where nature often plays a key role.
Practical information
? Dogs not allowed
Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-oiseaux-de-letang-saint-ladre/
L’événement Balades contées Balades contées en picard Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS