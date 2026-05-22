Course Pédestre Courir la Jules Verne Amiens

Amiens

Course Pédestre Courir la Jules Verne

40 Boulevard Carnot Amiens Somme

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Après avoir étudié plusieurs de ses œuvres, tu souhaites désormais rendre hommage au célèbre écrivain Jules Verne ? ✍️ On a la solution pour toi viens Courir la Jules Verne ! ‍♀️ La ville d’Amiens, située dans les Hauts-de-France, dans le département de la Somme, organise chaque année cette course éponyme, et ce, depuis 2014, en hommage à l’écrivain qui s’était installé à Amiens en 1871. Si tu as de la chance, tu pourras admirer au cours d’une boucle de 5 km, ou de deux boucles, avec un 10 km ✌️, les lieux cultes de la ville sous un grand soleil et une quinzaine de degrés. Jette tout de même un coup d’œil à la météo, puisque tu as un peu de chance d’être accompagné de pluie ☔️. Mais pas d’inquiétude ! Ça ne sera pas non plus Vingt Mille Lieues sous les mers ! Le bonus tu peux également parcourir le 5 km en randonnant ou en marche nordique .

Si tu cherches une course sans difficulté particulière et accessible à tous niveaux, Courir la Jules Verne est la course qu’il te faut ! Grâce à elle, 5 km se rajouteront à ton histoire de coureur . Il est également possible de s’inscrire pour 10 km, tu pourras ainsi observer une deuxième fois chaque lieu au cas où ta vitesse de pointe ne t’aurait pas laissé assez de temps pour cela la première fois ! C’est un événement immanquable qui a réuni plus de 4 300 participants l’an dernier.

Parlons du paysage maintenant ! ➡️ La course démarrera boulevard Carnot. Au cours de ton parcours, tu seras sûrement impressionné par la Cathédrale Notre Dame d’Amiens ⛪️ et sa voûte de 42,30 m (non, pas 42 km, ce n’est pas un marathon hein ). C’est un symbole de la ville, tout comme la statue surmontée de la sublime horloge Dewailly de la Place Marie Sans Chemises . Ne t’inquiète pas ! Tu ne louperas pas non plus l’Hôtel de Ville d’Amiens, avec son imposante carrure (ne sois pas jaloux, toi, tu as une carrure de sportif ). Après avoir serpenté dans le centre-ville moderne, tu verras le fameux cirque Jules Verne . Enfin, tu iras jusqu’à la rue Amiral Lejeune, puisque c’est là que se trouvera l’arrivée. Après ça, tu auras peut-être encore envie de profiter de la fête, des animations musicales et des fanfares présentes sur les lieux de départ/d’arrivée et sur le parcours . Tu pourras aussi faire un tour au village partenaire qui se situe rue Caumartin. Mais ne te laisse pas déconcentrer la course a le label régional qui permet de se qualifier aux Championnats de France d’Athlétisme du 10 km et du 5 km .

Comme dirait l’autre après l’effort, le réconfort ! Tu pourras assouvir ce dernier en dégustant les délicieux Macarons d’Amiens . Si l’événement running t’a fait visiter les musts de la ville, il est toujours possible pour toi d’aller explorer la baie de Somme , ses merveilleux paysages ainsi que son histoire de guerre.

Rends donc hommage à Jules Verne, en ajoutant une course à ton histoire !

4 raisons de participer à cette course

Se qualifier aux Championnat de France

Grâce à son Label Régional , la course te permet, si tu es assez rapide pour cela, de te qualifier aux Championnats de France d’Athlétisme du 10 km et du 5 km ! On aime ce genre de défi chez Finishers, alors on est certain que toi aussi !

Profiter de la musique du monde

Avec ses nombreuses animations musicales, ses fanfares, et musiciens venus du monde entier, Courir la Jules Vernes est un maître quand il s’agit de mélanger effort et amusement. On te garantie que l’ambiance sera au rendez-vous et que tu auras même envie de danser après avoir couru !

Découvrir la ville d’Amiens ✨

Tu vas courir en ville, et donc, avoir l’opportunité de découvrir beaucoup des plus beaux recoins de la ville historique. La Petite Venise du Nord offre aux amoureux d’histoire et d’art un bon nombre de lieux cultes. Sa cathédrale est une des plus vastes du monde et la ville est inscrite au patrimoine de UNESCO .

Rendre hommage à l’écrivain ♥️

Si, toi aussi, pendant ton enfance, tu as été bercé par les histoires du célèbre écrivain du XIX° siècle, tu auras probablement envie de lui crier ton amour ! En plus, les distances sont courtes. On ne te demande pas de faire Le Tour du monde en Quatre-Vingts Jours .

Tous à vos baskets !

10km confirmé à 9h

10km populaire à 10h

5km populaire à 11h15

Marche nordique à 11h30

Randonnée à 11h35

Les départs auront lieu le dimanche 29 juin 2025 au 40 Boulevard Carnot

Après avoir étudié plusieurs de ses œuvres, tu souhaites désormais rendre hommage au célèbre écrivain Jules Verne ? ✍️ On a la solution pour toi viens Courir la Jules Verne ! ‍♀️ La ville d’Amiens, située dans les Hauts-de-France, dans le département de la Somme, organise chaque année cette course éponyme, et ce, depuis 2014, en hommage à l’écrivain qui s’était installé à Amiens en 1871. Si tu as de la chance, tu pourras admirer au cours d’une boucle de 5 km, ou de deux boucles, avec un 10 km ✌️, les lieux cultes de la ville sous un grand soleil et une quinzaine de degrés. Jette tout de même un coup d’œil à la météo, puisque tu as un peu de chance d’être accompagné de pluie ☔️. Mais pas d’inquiétude ! Ça ne sera pas non plus Vingt Mille Lieues sous les mers ! Le bonus tu peux également parcourir le 5 km en randonnant ou en marche nordique .

Si tu cherches une course sans difficulté particulière et accessible à tous niveaux, Courir la Jules Verne est la course qu’il te faut ! Grâce à elle, 5 km se rajouteront à ton histoire de coureur . Il est également possible de s’inscrire pour 10 km, tu pourras ainsi observer une deuxième fois chaque lieu au cas où ta vitesse de pointe ne t’aurait pas laissé assez de temps pour cela la première fois ! C’est un événement immanquable qui a réuni plus de 4 300 participants l’an dernier.

Parlons du paysage maintenant ! ➡️ La course démarrera boulevard Carnot. Au cours de ton parcours, tu seras sûrement impressionné par la Cathédrale Notre Dame d’Amiens ⛪️ et sa voûte de 42,30 m (non, pas 42 km, ce n’est pas un marathon hein ). C’est un symbole de la ville, tout comme la statue surmontée de la sublime horloge Dewailly de la Place Marie Sans Chemises . Ne t’inquiète pas ! Tu ne louperas pas non plus l’Hôtel de Ville d’Amiens, avec son imposante carrure (ne sois pas jaloux, toi, tu as une carrure de sportif ). Après avoir serpenté dans le centre-ville moderne, tu verras le fameux cirque Jules Verne . Enfin, tu iras jusqu’à la rue Amiral Lejeune, puisque c’est là que se trouvera l’arrivée. Après ça, tu auras peut-être encore envie de profiter de la fête, des animations musicales et des fanfares présentes sur les lieux de départ/d’arrivée et sur le parcours . Tu pourras aussi faire un tour au village partenaire qui se situe rue Caumartin. Mais ne te laisse pas déconcentrer la course a le label régional qui permet de se qualifier aux Championnats de France d’Athlétisme du 10 km et du 5 km .

Comme dirait l’autre après l’effort, le réconfort ! Tu pourras assouvir ce dernier en dégustant les délicieux Macarons d’Amiens . Si l’événement running t’a fait visiter les musts de la ville, il est toujours possible pour toi d’aller explorer la baie de Somme , ses merveilleux paysages ainsi que son histoire de guerre.

Rends donc hommage à Jules Verne, en ajoutant une course à ton histoire !

4 raisons de participer à cette course

Se qualifier aux Championnat de France

Grâce à son Label Régional , la course te permet, si tu es assez rapide pour cela, de te qualifier aux Championnats de France d’Athlétisme du 10 km et du 5 km ! On aime ce genre de défi chez Finishers, alors on est certain que toi aussi !

Profiter de la musique du monde

Avec ses nombreuses animations musicales, ses fanfares, et musiciens venus du monde entier, Courir la Jules Vernes est un maître quand il s’agit de mélanger effort et amusement. On te garantie que l’ambiance sera au rendez-vous et que tu auras même envie de danser après avoir couru !

Découvrir la ville d’Amiens ✨

Tu vas courir en ville, et donc, avoir l’opportunité de découvrir beaucoup des plus beaux recoins de la ville historique. La Petite Venise du Nord offre aux amoureux d’histoire et d’art un bon nombre de lieux cultes. Sa cathédrale est une des plus vastes du monde et la ville est inscrite au patrimoine de UNESCO .

Rendre hommage à l’écrivain ♥️

Si, toi aussi, pendant ton enfance, tu as été bercé par les histoires du célèbre écrivain du XIX° siècle, tu auras probablement envie de lui crier ton amour ! En plus, les distances sont courtes. On ne te demande pas de faire Le Tour du monde en Quatre-Vingts Jours .

Tous à vos baskets !

10km confirmé à 9h

10km populaire à 10h

5km populaire à 11h15

Marche nordique à 11h30

Randonnée à 11h35

Les départs auront lieu le dimanche 29 juin 2025 au 40 Boulevard Carnot .

40 Boulevard Carnot Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 31 39 auc.athletisme@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After studying several of his works, you now want to pay tribute to the famous writer Jules Verne??? We’ve got the solution for you: come and run the Jules Verne! ???? The town of Amiens, located in the Hauts-de-France region of the Somme département, organizes this eponymous race every year, and has done so since 2014, as a tribute to the writer who settled in Amiens in 1871. If you’re lucky, you’ll be able to admire the city’s cult landmarks over the course of a 5 km loop, or two loops, with a 10 km ??, in bright sunshine ? and around fifteen degrees. But don’t forget to check the weather forecast, as there’s a slight chance of rain? But don’t worry! It won’t be Twenty Thousand Leagues Under the Sea either!? Bonus: you can also hike or Nordic-walk the 5 km.

If you’re looking for a race with no particular difficulties and accessible to all levels, Courir la Jules Verne is the race for you! With it, 5 km will be added to your running history? It’s also possible to sign up for 10 km, so you can have a second look at each place? in case your top speed didn’t leave you enough time for that the first time! ? This is an unmissable event, which attracted over 4,300 participants last year.

Now let’s talk about the scenery! ?? The race starts on boulevard Carnot. Along the way, you’re sure to be impressed by the Notre Dame d’Amiens Cathedral and its 42.30 m vaulted ceiling (no, not 42 km, it’s not a marathon, is it?). It’s a symbol of the city, as is the statue topped by the sublime Dewailly clock in Place Marie Sans Chemises? Don’t worry! You won’t want to miss Amiens Town Hall either, with its imposing stature (don’t be jealous, you’ve got the build of a sportsman?). After winding your way through the modern city center, you’ll come across the famous Jules Verne Circus? Finally, you’ll make your way to rue Amiral Lejeune, where you’ll find the finish line. After that, you may still want to enjoy the festivities, the musical entertainment? and the brass bands at the start/finish and on the course? You can also visit the partner village on rue Caumartin. But don’t let that distract you: the race has the regional label which qualifies you for the French Athletics Championships for 10 km and 5 km?

As the saying goes: after the effort, the comfort ! You’ll be able to quench your thirst with the delicious Macarons d’Amiens? If the running event has taken you to the city?s musts , there?s still time for you to explore the Baie de Somme? and its marvellous landscapes and wartime history.

Pay homage to Jules Verne by adding a race to your history!

4 reasons to take part in this race

Qualify for the French Championships ?

Thanks to its Label Régional , the race allows you, if you’re fast enough, to qualify for the French Athletics Championships in the 10 km and 5 km! We love this kind of challenge at Finishers, so we’re sure you will too!

Enjoy world music?

With its many musical entertainments, brass bands and musicians from all over the world, Courir la Jules Vernes is a master when it comes to mixing effort and fun. We guarantee that the atmosphere will be great, and that you’ll even feel like dancing after your run!

Discover the city of Amiens?

You’ll be running in the city, so you’ll have the opportunity to discover many of the historic town’s most beautiful corners. The Little Venice of the North offers history and art lovers a number of cult sites. Its cathedral is one of the largest in the world, and the city is a UNESCO World Heritage Site?

Pay tribute to the writer?

If you too were lulled to sleep as a child by the stories of the famous 19th-century writer, you’ll probably want to shout your love to him! What’s more, the distances are short. We’re not asking you to circumnavigate the globe in eighty days?

Get your sneakers on!

10km confirmed at 9 a.m

10km popular at 10 a.m

5km popular at 11:15am

Nordic walking at 11:30 am

Hiking at 11:35 a.m

Start on Sunday June 29, 2025 at 40 Boulevard Carnot

L’événement Course Pédestre Courir la Jules Verne Amiens a été mis à jour le 2026-05-20 par OT D’AMIENS