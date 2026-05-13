« Invasion nocturne » – jeu de rôle, CIAP – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Amiens Métropole, Amiens

« Invasion nocturne » – jeu de rôle Samedi 23 mai, 18h00, 19h30 CIAP – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Amiens Métropole Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

[NUIT DES MUSEES : JEU DE RÔLE-INVASION NOCTURNE]

1597 approche… Amiens est une ville sous tension. À ses portes, les espagnols patientent et rôdent, le pillage est imminent ! Dans la cité, la rumeur enfle : des espions se cacheraient parmi les habitants !

⚔️La nuit, dans l’ombre, se nouent des alliances secrètes et des meurtres suspects ont lieu ; le jour laisse place aux débats, aux accusations et au bluff…

➡️ Durant une partie animée par un meneur de jeu, vous incarnerez un habitant d’Amiens et tenterez de démasquer les espions sympathisants des Espagnols… ou de tromper les autres joueurs !

Allez-vous changer le cours de l’histoire ?

Saurez-vous démasquer les traîtres… ou manipuler les autres joueurs ?

Une façon de découvrir le CIAP autrement ! Seul, en famille, ou entre amis !

Rdv le samedi 23 mai

️ 2 sessions : 18h et 19h30

⌛ 1h

️Gratuit

Sur réservation : 03 22 22 58 98 ou en ligne sur https://bit.ly/CIAPamiens

CIAP – 23 place Notre-Dame 80000, Amiens

CIAP – Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Amiens Métropole 23 place Notre-Dame Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 22 58 98 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Le-Centre-d-Interpretation-de-l-Architecture-et-du-Patrimoine-CIAP [{« link »: « https://bit.ly/CIAPamiens »}] Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est un espace d’exposition dédié à l’architecture, aux patrimoines et aux paysages des 39 communes d’Amiens Métropole.

Qui a creusé la vallée de la Somme ? Pourquoi Saint-Leu n’est-il pas le plus vieux quartier d’Amiens ? Quelle est l’odeur de la tourbe ? Le CIAP n’attend plus que vous pour répondre à ces questions… et bien d’autres !

[NUIT DES MUSEES : JEU DE RÔLE-INVASION NOCTURNE]

©CIAP