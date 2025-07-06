Opéra L’Avare Amiens

Opéra L’Avare

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Gasparini | Théophile Gasselin | Vincent Dumestre Le Poème Harmonique

Molière en musiques

Oui, L’Avare, de Molière mais… par le Poème Harmonique, ensemble musical virtuose fondé par Vincent Dumestre, reconnu dans le monde entier pour son interprétation exceptionnelle des airs des XVIIe et XVIIIe siècles et sa créativité. Dans cette adaptation innovante pour 12 musiciens, 2 chanteurs dont la mezzo soprano Éva Zaïcik et 1 comédien, on retrouve bien sûr Harpagon, obsédé par l’argent, qui manipule sa famille pour préserver sa fortune, créant un tourbillon de quiproquos et de rires. Transposée au XVIIIe siècle, l’œuvre est enrichie par la musique expressive de Gasparini, offrant une fusion unique entre comédie et musique baroque. Une occasion rare de redécouvrir Molière à travers les siècles, dans une performance musicale d’exception.

TARIF 3 · 8 À 30€

DURÉE · 1H15

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Gasparini | Théophile Gasselin | Vincent Dumestre Le Poème Harmonique

Molière in music

Yes, Molière’s L’Avare, but? by Le Poème Harmonique, the virtuoso musical ensemble founded by Vincent Dumestre, renowned the world over for its exceptional interpretation and creativity of 17th and 18th century arias. In this innovative adaptation for 12 musicians, 2 singers (including mezzo-soprano Éva Zaïcik) and 1 actor, the money-obsessed Harpagon manipulates his family to preserve his fortune, creating a whirlwind of misunderstandings and laughter. Transposed to the 18th century, the work is enriched by Gasparini?s expressive music, offering a unique fusion of comedy and Baroque music. A rare opportunity to rediscover Molière through the centuries, in an exceptional musical performance.

RATE 3 8 TO 30?

DURATION 1H15

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Gasparini | Théophile Gasselin | Vincent Dumestre Le Poème Harmonique

Molière in Musik

Ja, Molières L?Avare, aber? durch Le Poème Harmonique, ein von Vincent Dumestre gegründetes virtuoses Musikensemble, das weltweit für seine außergewöhnliche Interpretation von Arien des 17. und 18. Jahrhunderts und seine Kreativität bekannt ist. In dieser innovativen Adaption für 12 Musiker, 2 Sänger, darunter die Mezzosopranistin Éva Zaïcik, und einen Schauspieler ist natürlich auch der geldbesessene Harpagon zu sehen, der seine Familie manipuliert, um sein Vermögen zu erhalten, und dabei einen Strudel aus Missverständnissen und Gelächter erzeugt. Jahrhundert verlegt, wird das Werk durch Gasparinis ausdrucksstarke Musik bereichert und bietet eine einzigartige Verschmelzung von Komödie und Barockmusik. Eine seltene Gelegenheit, Molière über die Jahrhunderte hinweg in einer außergewöhnlichen musikalischen Darbietung wiederzuentdecken.

TARIF 3 8 BIS 30?

DAUER 1 STUNDE 15 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Gasparini | Théophile Gasselin | Vincent Dumestre Le Poème Harmonique

Molière in musica

Sì, L’Avare di Molière, ma… di Le Poème Harmonique, virtuoso ensemble musicale fondato da Vincent Dumestre, rinomato in tutto il mondo per l’eccezionale interpretazione di arie del XVII e XVIII secolo e per la sua creatività. In questo innovativo adattamento per 12 musicisti, 2 cantanti tra cui il mezzo soprano Éva Zaïcik e 1 attore, troviamo Arpagone, ossessionato dal denaro, che manipola la sua famiglia per preservare la sua fortuna, creando un turbine di equivoci e risate. Trasposta nel XVIII secolo, l’opera è arricchita dalla musica espressiva di Gasparini, offrendo una fusione unica di commedia e musica barocca. Una rara occasione per riscoprire Molière attraverso i secoli, in un’eccezionale esecuzione musicale.

PREZZO 3 DALLE 8 ALLE 30?

DURATA 1H15

PRENOTAZIONE SOCI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Gasparini | Théophile Gasselin | Vincent Dumestre Le Poème Harmonique

Molière en música

Sí, L’Avare de Molière, pero… por Le Poème Harmonique, virtuoso conjunto musical fundado por Vincent Dumestre, reconocido en todo el mundo por su excepcional interpretación de arias de los siglos XVII y XVIII y su creatividad. En esta innovadora adaptación para 12 músicos, 2 cantantes, entre ellos la mezzosoprano Éva Zaïcik, y 1 actor, encontramos a Harpagon, obsesionado por el dinero, manipulando a su familia para conservar su fortuna, creando un torbellino de malentendidos y risas. Trasladada al siglo XVIII, la obra se enriquece con la expresiva música de Gasparini, ofreciendo una fusión única de comedia y música barroca. Una ocasión única para redescubrir a Molière a través de los siglos, en un espectáculo musical excepcional.

PRECIO 3 DE 8 A 30?

DURACIÓN 1H15

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

