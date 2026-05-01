Amiens

Fête des familles Parc du Grand Marais

Rue du grand marais Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’Udaf de la Somme organise la 2ème édition de sa Fête des familles

– le dimanche 31 mai de 10h à 17h,

– au parc du Grand Marais à Amiens avec accès Pmr.

Cet évènement est ouvert à tous et propose des animations gratuites telles qu’un espace petite enfance, des ateliers sportifs, du mölkky, des structures gonflables, des jeux, un stand maquillage, des ateliers créatifs pour la fête des mères etc.

Accès PMR

L’Udaf de la Somme organise la 2ème édition de sa Fête des familles

– le dimanche 31 mai de 10h à 17h,

– au parc du Grand Marais à Amiens avec accès Pmr.

Cet évènement est ouvert à tous et propose des animations gratuites telles qu’un espace petite enfance, des ateliers sportifs, du mölkky, des structures gonflables, des jeux, un stand maquillage, des ateliers créatifs pour la fête des mères etc.

Accès PMR .

Rue du grand marais Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 82 09 00 contact@udaf80.org

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English :

Udaf de la Somme is organizing the 2nd edition of its Fête des familles

– sunday, May 31, from 10 a.m. to 5 p.m,

– at the Parc du Grand Marais in Amiens, with Pmr access.

The event is open to all, with free activities including an early childhood area, sports workshops, mölkky, inflatables, games, a make-up stand, Mother’s Day creative workshops and more.

PRM access

L’événement Fête des familles Parc du Grand Marais Amiens a été mis à jour le 2026-05-06 par OT D’AMIENS