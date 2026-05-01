Amiens

Rendre visible l’invisible

Rue Baudrez Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

La Maison Pour Tous de Rivery, en partenariat avec la Mairie et son CCAS organise une journée dédiée à l’inclusion le mercredi 13 mai 2026 à Rivery

L’objectif de cet évènement est de sensibiliser au handicap, encourager la rencontre entre tous les publics, faire découvrir des initiatives inclusives et de mettre en lumière des solutions adaptées et adaptatives pour favoriser une société plus ouverte.

De nombreuses animations ouvertes à tous seront proposées tout au long de la journée.

La Maison Pour Tous de Rivery, en partenariat avec la Mairie et son CCAS organise une journée dédiée à l’inclusion le mercredi 13 mai 2026 à Rivery

L’objectif de cet évènement est de sensibiliser au handicap, encourager la rencontre entre tous les publics, faire découvrir des initiatives inclusives et de mettre en lumière des solutions adaptées et adaptatives pour favoriser une société plus ouverte.

De nombreuses animations ouvertes à tous seront proposées tout au long de la journée. .

Rue Baudrez Amiens 80450 Somme Hauts-de-France jdouchet-mptcsrivery@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison Pour Tous de Rivery, in partnership with the Mairie and its CCAS, is organizing a day dedicated to inclusion on Wednesday May 13, 2026 in Rivery

The aim of this event is to raise awareness of disability, encourage encounters between all publics, showcase inclusive initiatives and highlight adapted and adaptive solutions to promote a more open society.

Numerous events open to all will be held throughout the day.

L’événement Rendre visible l’invisible Amiens a été mis à jour le 2026-05-04 par OT D’AMIENS