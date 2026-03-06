Exposition L’enfance des méchants, des vilaines et des affreux, Ecole des Loisirs Amiens

Exposition L’enfance des méchants, des vilaines et des affreux, Ecole des Loisirs

Place de Bourgogne Amiens Somme

Début : 2026-06-01

fin : 2026-12-31

2026-06-01

Le méchant… quel personnage fascinant ! Depuis toujours, il nourrit les récits, hante les contes et les romans. Mais pourquoi est-il si méchant ? Est-il né ainsi ou le devient-il ? Qu’est-ce qui l’a poussé à semer le mal autour de lui ?

Cette exposition vous invite à découvrir onze figures emblématiques de grands méchants de la littérature jeunesse, à travers les magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe et les histoires de Sébastien Perez.

Un parcours passionnant pour explorer le côté sombre et intriguant des contes, tout en questionnant les motivations et

la psychologie de ces personnages inoubliables.

Entrée libre

Place de Bourgogne Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 60 01 04 20

English :

The villain? what a fascinating character! They’ve always been the stuff of stories, haunting tales and novels. But why is he so wicked? Is he born evil, or does he become evil? What drove him to sow evil around him?

This exhibition invites you to discover eleven emblematic figures of the great villains of children’s literature, through the magnificent illustrations of Benjamin Lacombe and the stories of Sébastien Perez.

A fascinating journey to explore the dark and intriguing side of fairy tales, while questioning the motivations and psychology of these unforgettable characters

and psychology of these unforgettable characters.

Free admission

