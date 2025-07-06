Théâtre Un Sacre Amiens

Théâtre Un Sacre

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-21

Lorraine de Sagazan — Cie La Brèche

Le théâtre et la mort se regardent en face

Arrêtez-vous : voilà une merveille de spectacle, de ceux qui tout à la fois éblouissent et consolent et qu’on garde en tête et au cœur bien longtemps. Et pourtant : sacré sujet que la mort ! Et sacré pari que de le traiter sans sordide ou pathétique, relevé haut la main par une troupe sublime et extraordinairement inventive, engagée corps et âme, sang et larmes. Les interprètes tour à tour honorent des défunts qui pourraient être nôtres : le parent, l’ami, celui qui a sauvé la vie, celui à qui on a volé la sienne… Tous sont célébrés dans une cérémonie païenne, collective et joyeuse, associant danse, musique, explosion de couleurs et miracles scéniques. C’est drôle, fort, palpitant, digne et bouleversant, ça répare et ça réconcilie : à l’image des décors qui ne cessent de se transformer, passant de l’intérieur froid à un véritable jardin de fleurs et de végétations. Un spectacle comme un hommage à la vie.

En partenariat avec la Comédie de Picardie

DÈS 15 ANS

TARIF 2 · 8 À 25€

DURÉE · 2H40

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Lorraine de Sagazan ? Cie La Brèche

Theater and death stare each other in the face

Stop right there: this is a marvellous show, one that both dazzles and consoles, and one that stays in the mind and heart for a long time to come. And yet? what a subject death is! And what a challenge it is to treat it without sordidness or pathos, taken up with flying colors by a sublime and extraordinarily inventive cast, committed body and soul, blood and tears. The performers take it in turns to honor the dead who could be our own: the relative, the friend, the one who saved life, the one whose life was stolen? All are celebrated in a pagan, collective and joyful ceremony, combining dance, music, explosions of color and scenic miracles. It’s funny, powerful, thrilling, dignified and moving, repairing and reconciling: just like the sets, which are constantly changing, transforming from a cold interior to a veritable garden of flowers and vegetation. A show that pays homage to life.

In partnership with Comédie de Picardie

AGES 15 AND UP

RATE 2 8 TO 25?

DURATION 2H40

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Lorraine de Sagazan ? Cie La Brèche

Das Theater und der Tod schauen sich ins Gesicht

Halten Sie inne: Das ist ein wunderbares Schauspiel, eines, das gleichzeitig verblüfft und tröstet und das man noch lange im Kopf und im Herzen behält. Und doch: Der Tod ist ein großes Thema! Und die Herausforderung, es ohne Schäbigkeit und Pathos zu behandeln, wurde von einem erhabenen und außerordentlich einfallsreichen Ensemble mit Leib und Seele, Blut und Tränen gemeistert. Die Darsteller ehren abwechselnd Verstorbene, die auch unsere sein könnten: den Verwandten, den Freund, denjenigen, der das Leben gerettet hat, denjenigen, dem das eigene Leben gestohlen wurde? Sie alle werden in einer heidnischen, kollektiven und fröhlichen Zeremonie gefeiert, die Tanz, Musik, Farbexplosionen und Bühnenwunder miteinander verbindet. Es ist lustig, stark, spannend, würdevoll und erschütternd, repariert und versöhnt: wie das Bühnenbild, das sich ständig verändert und von einem kalten Innenraum zu einem wahren Garten voller Blumen und Pflanzen wird. Eine Aufführung, die eine Hommage an das Leben ist.

In Zusammenarbeit mit der Comédie de Picardie

AB 15 JAHREN

TARIF 2 8 BIS 25 ?

DAUER 2 STUNDEN 40 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Lorraine de Sagazan ? Cie La Brèche

Teatro e morte si guardano in faccia

Fermatevi qui: questo è uno spettacolo meraviglioso, che abbaglia e consola allo stesso tempo, e che rimane a lungo nella mente e nel cuore. Eppure, che argomento è la morte! E che sfida è affrontarla senza sordidezza o pathos, sfida raccolta a pieni voti da un cast sublime e straordinariamente inventivo, impegnato anima e corpo, sangue e lacrime. Gli interpreti si alternano per onorare i morti che potrebbero essere i nostri: un parente, un amico, qualcuno che ha salvato la loro vita, qualcuno a cui è stata rubata la vita? Tutti vengono celebrati in una cerimonia pagana, collettiva e gioiosa, che unisce danza, musica, un’esplosione di colori e miracoli scenici. È divertente, potente, emozionante, dignitoso e commovente, curativo e riconciliante: proprio come le scenografie, che cambiano continuamente, trasformandosi da un interno freddo a un vero e proprio giardino di fiori e vegetazione. Questo spettacolo è un omaggio alla vita.

In collaborazione con la Comédie de Picardie

DAI 15 ANNI IN SU

TARIFFA 2 DA 8 A 25 ANNI?

DURATA 2H40

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Lorraine de Sagazan ? Cie La Brèche

El teatro y la muerte se miran a la cara

Alto ahí: se trata de un espectáculo maravilloso, que deslumbra y consuela al mismo tiempo, y que permanece en la mente y en el corazón durante mucho tiempo. Y sin embargo… ¡qué tema es la muerte! Y qué reto es tratarlo sin sordidez ni patetismo, un reto superado con creces por un reparto sublime y extraordinariamente inventivo, entregado en cuerpo y alma, con sangre y lágrimas. Los intérpretes honran por turnos a los muertos que podrían ser los nuestros: un pariente, un amigo, alguien que les salvó la vida, alguien a quien le robaron la vida.. Todos son celebrados en una ceremonia pagana, colectiva y alegre, que combina danza, música, una explosión de color y milagros escénicos. Es divertido, poderoso, emocionante, digno y conmovedor, curativo y reconciliador: igual que los decorados, que cambian constantemente, transformándose de un frío interior a un auténtico jardín de flores y vegetación. Este espectáculo es un homenaje a la vida.

En colaboración con la Comédie de Picardie

A PARTIR DE 15 AÑOS

RITMO 2 DE 8 A 25 AÑOS

DURACIÓN 2H40

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

