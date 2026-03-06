Conférence LE MONUMENT AU GÉNÉRAL LECLERC Amiens

Conférence LE MONUMENT AU GÉNÉRAL LECLERC

23 place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:15:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

1949, Madame Leclerc approuve le projet d’un monument àla mémoire de son mari, le

général Leclerc, à ériger place René Goblet à Amiens. Jan et Joël Martel, sculpteurs Art

déco parmi les plus reconnus, vont ainsi donner naissance à une figure de proue moderne,

émouvante et symbolique des canons du nouvel esthétisme Art déco.

Par Véronique Villain, Vice-présidente de la Société des Antiquaires de Picardie

Par Véronique Villain, Vice-présidente de la Société des Antiquaires de Picardie

23 place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 98 ciap@amiens-metropole.com

English :

1949, Madame Leclerc approved the project for a monument to the memory of her husband, General Leclerc, to be erected on the Place René Goblet in Amiens

general Leclerc, to be erected on Place René Goblet in Amiens. Jan and Joël Martel, two of the most renowned Art

deco sculptors, gave birth to a modern figurehead,

symbolic of the canons of the new Art Deco aestheticism.

By Véronique Villain, Vice-President of the Société des Antiquaires de Picardie

