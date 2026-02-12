Concert Marine Amiens

Concert Marine

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Ce succès fulgurant, marqué par un maintien durable en tête des charts airplay et des ventes, a prouvé que sa voix trouvait un écho puissant chez un large public. Aujourd’hui, elle enchaîne avec un nouveau tube, COEUR MALADROIT , qui s’impose déjà comme un autre incontournable des ondes pour l’été.

La sortie de son premier album s’annonce comme un événement musical majeur mais aussi comme une véritable aventure humaine. Quant à la tournée, elle offrira au public une immersion totale dans l’univers singulier de Marine, où chaque note vibre de sincérité. Sur scène, elle partagera son intimité, son énergie débordante et son humour naturel.

Marine ne cesse de se réinventer en tant qu’artiste. Reconnue pour sa voix et son interprétation hors normes, elle continue de dévoiler sa facette de musicienne accomplie. Élevée au piano dès son plus jeune âge, elle compose et écrit avec une maturité saisissante. Cette tournée sera l’occasion pour ses fans de découvrir une Marine authentique et évolutive, une artiste qui se livre de manière profonde à travers sa musique et qui sait, à chaque note, capter l’essence même de l’émotion.

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

This dazzling success, marked by a lasting hold at the top of the airplay and sales charts, proved that her voice resonates powerfully with a wide audience. Today, she follows this up with a new hit, COEUR MALADROIT , which is already proving to be another must-have on the airwaves this summer.

The release of her debut album promises to be not only a major musical event, but also a real human adventure. As for the tour, it will offer audiences total immersion in Marine?s singular universe, where every note vibrates with sincerity. On stage, she will share her intimacy, her boundless energy and her natural sense of humor.

Marine is constantly reinventing herself as an artist. Renowned for her extraordinary voice and interpretation, she continues to reveal her facet as an accomplished musician. Brought up on the piano from an early age, she composes and writes with striking maturity. This tour will be an opportunity for her fans to discover an authentic and evolving Marine, an artist who reveals herself profoundly through her music, and who knows how to capture the very essence of emotion with every note.

L’événement Concert Marine Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS