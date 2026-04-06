Pour les 0-3 ans La Métro’ dans la peau d’un ver de terre Amiens
Pour les 0-3 ans La Métro’ dans la peau d’un ver de terre Amiens mercredi 13 mai 2026.
Amiens
Pour les 0-3 ans La Métro’ dans la peau d’un ver de terre
23 place Notre-Dame Amiens Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-05-13 2026-07-11 2026-07-22 2026-09-12
Visite sensorielle
En prenant le point de vue d’un animal, les tout-petits explorent les paysages de la Métropole à travers leurs sens l’ouïe,
le toucher et la vue.
Visite sensorielle
En prenant le point de vue d’un animal, les tout-petits explorent les paysages de la Métropole à travers leurs sens l’ouïe,
le toucher et la vue. .
23 place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 98 ciap@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sensory tour
Taking the point of view of an animal, toddlers explore the landscapes of the Metropolis through their senses: hearing,
touch and sight.
L’événement Pour les 0-3 ans La Métro’ dans la peau d’un ver de terre Amiens a été mis à jour le 2024-09-27 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Exposition Messages/Images, Graphisme d’intérêt général Amiens 6 avril 2026
- Cirque Les Grands Fourneaux Amiens 7 avril 2026
- Théâtre Tout est calme dans les hauteurs Amiens 7 avril 2026
- Pour les 0-3 ans Mon petit concert Amiens 8 avril 2026
- Spectacle Haut en couleurs ! Amiens 8 avril 2026