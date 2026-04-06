Amiens

Pour les 0-3 ans La Métro’ dans la peau d’un ver de terre

23 place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-05-13 2026-07-11 2026-07-22 2026-09-12

Visite sensorielle

En prenant le point de vue d’un animal, les tout-petits explorent les paysages de la Métropole à travers leurs sens l’ouïe,

le toucher et la vue.

Visite sensorielle

En prenant le point de vue d’un animal, les tout-petits explorent les paysages de la Métropole à travers leurs sens l’ouïe,

le toucher et la vue. .

23 place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 98 ciap@amiens-metropole.com

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English :

Sensory tour

Taking the point of view of an animal, toddlers explore the landscapes of the Metropolis through their senses: hearing,

touch and sight.

L’événement Pour les 0-3 ans La Métro’ dans la peau d’un ver de terre Amiens a été mis à jour le 2024-09-27 par OT D’AMIENS