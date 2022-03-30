CONCERT DAMSO, Beyah Tour Amiens

Amiens

CONCERT DAMSO, Beyah Tour

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 52 – 52 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Après un été marquant sur les plus grandes scènes de festivals, Damso lance le BĒYĀH TOUR, sa nouvelle tournée, à travers la France, la Belgique, la Suisse et le Canada.

Avec déjà trois Paris La Défense Arena complets en un temps record, le public attend son retour sur scène avec impatience. Dans une expérience scénique rare, intense et immersive, il y présentera des titres de son dernier album BĒYĀH ainsi que ses classiques.

Porté par une scénographie ambitieuse, Damso prouve sa singularité sur la scène musicale francophone et repousse les limites de la créativité pour faire de chaque concert un moment unique et sincère entre l’artiste et son public.

Après un été marquant sur les plus grandes scènes de festivals, Damso lance le BĒYĀH TOUR, sa nouvelle tournée, à travers la France, la Belgique, la Suisse et le Canada.

Avec déjà trois Paris La Défense Arena complets en un temps record, le public attend son retour sur scène avec impatience. Dans une expérience scénique rare, intense et immersive, il y présentera des titres de son dernier album BĒYĀH ainsi que ses classiques.

Porté par une scénographie ambitieuse, Damso prouve sa singularité sur la scène musicale francophone et repousse les limites de la créativité pour faire de chaque concert un moment unique et sincère entre l’artiste et son public. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

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English :

After an outstanding summer on the biggest festival stages, Damso launches the B?Y?H TOUR, his new tour across France, Belgium, Switzerland and Canada.

With three Paris La Défense Arenas already sold out in record time, audiences are eagerly awaiting his return to the stage. In a rare, intense and immersive stage experience, he will perform tracks from his latest album B?Y?H as well as his classics.

Supported by an ambitious stage design, Damso proves his uniqueness on the French-language music scene, pushing the boundaries of creativity to make each concert a unique and sincere moment between artist and audience.

L’événement CONCERT DAMSO, Beyah Tour Amiens a été mis à jour le 2022-03-30 par OT D’AMIENS