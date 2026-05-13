Le Conservatoire fait sa nuit au Musée, Musée de Picardie, Amiens

Le Conservatoire fait sa nuit au Musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Les élèves en classe de musique, danse et théâtre viendront vous surprendre au détour d’une salle ou d’une galerie du musée.

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie https://www.facebook.com/MuseePicardie;https://www.instagram.com/museedepicardie La hache de Renancourt (de l’époque chalcolithique). Le sarcophage de Neskafaa, scribe de la XXIe dynastie égyptienne, ainsi que le « papyrus d’Amiens ». La cuve baptismale de Selincourt, du XIIe siècle. La collection de 19 tableaux destinés à la cathédrale, de la confrérie du Puy de Notre-Dame. La suite des « Neuf chasses en pays étrangers » exécutée de 1736 à 1738 pour les petits appartements de Louis XV à Versailles. La collection d’art du XXe siècle réunit surtout des œuvres postérieures à 1920.

Les élèves en classe de musique, danse et théâtre viendront vous surprendre au détour d’une salle ou d’une galerie du musée.

©GauthierGillmann