Amiens

Accro-Art aux Jardins du Labyrinthe dans les hortillonnages

Le Poncher (400m après le Pont de Camon) Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Rendez-vous au jardin du Labyrinthe dans les hortillonnages pour une nouvelle édition de l’Accro-Art !

Sur 6000 m2, on pourra exposer, piqueniquer, regarder les œuvres accrochées et se perdre dans les chemins labyrinthiques du jardin.

Venez nombreux, munis si vous le souhaitez de vos créations artistiques (ou culinaires) !

Accrochage entre 9h30 et 12h. Entrée du public à partir de 12h.

Rendez-vous au jardin du Labyrinthe dans les hortillonnages pour une nouvelle édition de l’Accro-Art !

Sur 6000 m2, on pourra exposer, piqueniquer, regarder les œuvres accrochées et se perdre dans les chemins labyrinthiques du jardin.

Venez nombreux, munis si vous le souhaitez de vos créations artistiques (ou culinaires) !

Accrochage entre 9h30 et 12h. Entrée du public à partir de 12h. .

Le Poncher (400m après le Pont de Camon) Amiens 80450 Somme Hauts-de-France +33 9 50 06 23 52 contact@librairiedulabyrinthe.fr

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English :

Come to the Labyrinth garden in the hortillonnages for a new edition of Accro-Art !

Over 6,000 m2, you’ll be able to exhibit, picnic, look at the works on display and get lost in the garden’s labyrinthine paths.

Come one, come all, and bring your own artistic (or culinary) creations!

Hanging between 9.30am and 12pm. Public admission from 12pm.

L’événement Accro-Art aux Jardins du Labyrinthe dans les hortillonnages Amiens a été mis à jour le 2026-05-26 par OT D’AMIENS