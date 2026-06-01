Voyage au coeur de l’été, Cloîre Dewailly, Amiens

Voyage au coeur de l’été 1 – 26 juillet Cloîre Dewailly Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T19:00:00+02:00 – 2026-07-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T19:00:00+02:00 – 2026-07-26T22:00:00+02:00

Voyage au coeur de l’été est un festival qui a lieu chaque année au cloître Dewailly, un lieu d’exception en plein coeur de la ville d’Amiens. Aux rythmes musicaux endiablés se mêlent la cuisine et l’artisanat du monde, afin de vous faire voyager le temps d’un été…

Cloîre Dewailly 3 place Louis Dewailly 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.voyageaucoeurdelete.com/ »}]

Aux rythmes musicaux endiablés se mêlent la cuisine et l’artisanat du monde, afin de vous faire voyager le temps d’un été…

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