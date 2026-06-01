Voyage au coeur de l’été, Cloîre Dewailly, Amiens
Voyage au coeur de l’été, Cloîre Dewailly, Amiens mercredi 1 juillet 2026.
Voyage au coeur de l’été 1 – 26 juillet Cloîre Dewailly Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-01T19:00:00+02:00 – 2026-07-01T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T19:00:00+02:00 – 2026-07-26T22:00:00+02:00
Voyage au coeur de l’été est un festival qui a lieu chaque année au cloître Dewailly, un lieu d’exception en plein coeur de la ville d’Amiens. Aux rythmes musicaux endiablés se mêlent la cuisine et l’artisanat du monde, afin de vous faire voyager le temps d’un été…
Cloîre Dewailly 3 place Louis Dewailly 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.voyageaucoeurdelete.com/ »}]
Aux rythmes musicaux endiablés se mêlent la cuisine et l’artisanat du monde, afin de vous faire voyager le temps d’un été…
DR
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Danse La Terre en Transe Amiens 2 juin 2026
- Vernissage Expo et Lecture J’y cours, j’y vole Amiens 4 juin 2026
- Spectacle Messmer 13Hz Amiens 5 juin 2026
- Dreamnight at the Zoo Amiens 5 juin 2026
- Foire Exposition de Picardie 100 ans d’innovations Amiens 5 juin 2026