Exposition Poussin, Watteau, Fragonard, David Dessins des Collections privées françaises Amiens

Exposition Poussin, Watteau, Fragonard, David Dessins des Collections privées françaises

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Début : 2026-06-27

fin : 2026-09-27

Cet été, le Musée de Picardie dévoile un événement exceptionnel une exposition de plus de 170 dessins

français majeurs, tous issus de collections privées.

Une rare occasion pour le public de découvrir un véritable panorama de l’art français, de la fin de la Renaissance à la Révolution, au travers d’œuvres aussi précieuses que peu exposées.

L’exposition mettra en lumière une constellation d’artistes incontournables Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Simon Vouet, Eustache Le Sueur, Laurent de La Hyre, Charles Le Brun, Antoine Watteau, François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Hubert Robert, Jacques-Louis David, et bien d’autres encore.

Un catalogue scientifique viendra enrichir l’événement et offrir une synthèse inédite sur cette période cruciale qui vit éclore certains des plus grands artistes et dessinateurs français.

L’exposition sera notamment l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un joyau conservé dans ses réserves l’exceptionnel Autoportrait au jabot de dentelle de Maurice Quentin de La Tour (vers 1750), considéré comme

l’un des plus remarquables autoportraits de l’histoire de l’art.

Le Musée de Picardie est ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h30 à 18h (11h à18h le week-end).

English :

This summer, the Musée de Picardie unveils an exceptional event: an exhibition of over 170 major French drawings

from private collections.

A rare opportunity for the public to discover a true panorama of French art, from the end of the Renaissance to the Revolution, through works as precious as they are rarely exhibited.

The exhibition highlights a constellation of essential artists: Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Simon Vouet, Eustache Le Sueur, Laurent de La Hyre, Charles Le Brun, Antoine Watteau, François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Hubert Robert, Jacques-Louis David, and many more.

A scientific catalog will enhance the event and provide an unprecedented overview of this crucial period, which saw the emergence of some of France?s greatest artists and draughtsmen.

In particular, the exhibition will provide an opportunity to discover or rediscover a jewel preserved in the museum?s reserves: the exceptional Self-Portrait with Lace Jabot by Maurice Quentin de La Tour (circa 1750), considered to be one of the most remarkable self-portraits ever painted

one of the most remarkable self-portraits in the history of art.

The Musée de Picardie is open every day except Monday, from 9.30am to 6pm (11am to 6pm at weekends).

