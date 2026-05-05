La Jules Verne – Baie de Somme, Parc du Grand Marais, Amiens

La Jules Verne – Baie de Somme Samedi 16 mai, 08h30 Parc du Grand Marais Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T08:30:00+02:00 – 2026-05-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T08:30:00+02:00 – 2026-05-16T21:00:00+02:00

Editon n°5 – « La « Jules Verne – Baie de Somme » sous le sigle JV-BS est une randonnée qui vous propose un voyage extraordinaire destiné au cyclistes.

Elle associe Jules Verne, écrivain visionnaire ayant vécu à Amiens et au Crotoy, aux routes variées de la campagne picarde et à la Baie de Somme classée parmi les plus belles baies du monde.

Elle propose 5 distances adaptées :

• Parcours « Strogoff » 95 km Route : idéal pour les cyclistes souhaitant découvrir la richesse du patrimoine et des paysages en alliant plaisir et accessibilité.

• Parcours « Captain Nemo » 95 km Gravel : défi accessible au cœur des chemins et sentiers pour une immersion nature.

• Parcours « Nautilus » 180 km : défi sportif équilibré, alliant intensité et immersion culturelle.

• Parcours « Passepartout » 180 km Gravel : Un itinéraire exigeant de l’endurance et l’esprit d’aventure au plus près de la nature.

• Parcours « Phileas Fogg » 210 Km : l’itinéraire « grand voyage », à l’image des épopées verniennes, conseillé aux plus aguerris.

Elle est organisée au départ du Parc du Grand Marais à AMIENS le samedi 16 mai 2026 par l’Union Sportive des Cheminots d’Amiens Cyclistes (USCA Cyclistes).

Comme toute randonnée, elle ne fera l’objet ni de chronométrage, ni de classement. Le départ libre d’Amiens s’effectuera de 7h30 à 9h00

La zone d’accueil départ / arrivée fermera à 20h.

Les participants « Route » seront guidés par un fléchage directionnel personnalisé (JV-BS).

Les parcours Gravel ne seront pas fléchée, les participants Gravel devront être en possession d’un GPS pour le guidage à l’aide des traces qui seront fournies. »

________________________________________

COMMENT REJOINDRE L’AVENTURE ?

Rien de plus simple, cliquez ici pour valider votre dossard au meilleur prix : https://www.sport-up.fr/www/calendrier/partenaire-28960.htm

Alors, ferez-vous partie du voyage ?

Parc du Grand Marais rue du grand marais, amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.sport-up.fr/www/calendrier/partenaire-28960.htm?fbclid=IwY2xjawRNqhFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBhWng3Sm5RdjBpcjB1T04xc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvUUv5BCYllkw4kG-ACGxMHZKnouqYP9WV0z3TvokkIsDwr4vyhtWwaQoV9b_aem_jvwPcme969XDbPAXSfzIdA »}] [{« link »: « https://www.sport-up.fr/www/calendrier/partenaire-28960.htm »}]

Ce parcours de Gravel de 180 km vous propose une immersion totale au cœur des plus beaux paysages samariens. Le tracé a été pensé pour offrir une diversité technique et visuelle constante

@Baie de Somme USCA Cyclistes