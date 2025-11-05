Création musicale Les Aventures de Pinocchio Amiens

Création musicale Les Aventures de Pinocchio

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 19:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07

Le Conservatoire est heureux de se lancer dans une aventure un peu folle en représentant cette œuvre iconique de l’art de la marionnette !

Le compositeur Cyrille Kirilov s’est approprié le célèbre conte de Carlo Collodi pour livrer une comédie musicale enjouée, forte de ses passages romantiques, impressionnistes et de musiques actuelles.

Le Conservatoire est heureux de se lancer dans une aventure un peu folle en représentant cette œuvre iconique de l’art de la marionnette !

Le compositeur Cyrille Kirilov s’est approprié le célèbre conte de Carlo Collodi pour livrer une comédie musicale enjouée, forte de ses passages romantiques, impressionnistes et de musiques actuelles. .

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

The Conservatoire is delighted to be embarking on a wild adventure to represent this iconic work of puppetry!

Composer Cyrille Kirilov has taken Carlo Collodi’s famous tale and turned it into a light-hearted musical comedy, with romantic, impressionist and contemporary musical passages.

German :

Das Konservatorium freut sich, sich in ein verrücktes Abenteuer zu stürzen und dieses ikonische Werk der Marionettenkunst aufzuführen!

Der Komponist Cyrille Kirilov hat sich die berühmte Geschichte von Carlo Collodi zu eigen gemacht, um ein heiteres Musical abzuliefern, das stark von romantischen und impressionistischen Passagen sowie von aktueller Musik geprägt ist.

Italiano :

Il Conservatorio è lieto di imbarcarsi in un’avventura un po’ folle rappresentando quest’opera iconica del teatro di figura!

Il compositore Cyrille Kirilov ha preso la famosa fiaba di Carlo Collodi e l’ha trasformata in un musical leggero con passaggi musicali romantici, impressionisti e contemporanei.

Espanol :

El Conservatorio está encantado de embarcarse en una aventura un poco loca representando esta obra emblemática de los títeres

El compositor Cyrille Kirilov ha tomado el famoso cuento de Carlo Collodi y lo ha convertido en un musical desenfadado con pasajes musicales románticos, impresionistas y contemporáneos.

L’événement Création musicale Les Aventures de Pinocchio Amiens a été mis à jour le 2025-11-05 par OT D’AMIENS