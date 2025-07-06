Cirque L’Absolu Amiens

Cirque L’Absolu

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 19:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Boris Gibé — Cie les Choses de rien

Huis clos radical pour cirque paranormal. Succès mondial !

En voilà, une singulière expérience de spectateur… Pour y participer, il faudra vous compter parmi les chanceux qui pourront pénétrer le silo-chapiteau d’acier, dressé sur le parvis de la MCA, et s’asseoir dans les escaliers-spirales de cette structure unique. La suite… C’est la surprise métaphysique de ce spectacle de cirque collector, monument existentialiste et virtuose encensé depuis près de 10 ans, où se trame, au mépris du risque, des éléments, des lois de l’homme, de l’air et de la gravité, une quête absolue de plénitude et d’intensité. On en ressort vacillant, les certitudes bouleversées par l’incandescente beauté des images surgies, changés à jamais d’avoir approché, de si près, le sens même du vertige.

“ Cinquante-cinq minutes de poésie mélancolique et de prouesse physique ”.

Le Figaro

Présenté avec le Cirque Jules Verne

PLACE LÉON GONTIER

DÈS 10 ANS

TARIF 2 · 8 À 25€

DURÉE · 1H10

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Boris Gibé ? Cie les Choses de rien

Radical in camera paranormal circus. A worldwide success!

What a unique spectator experience! To take part, you’ll have to be one of the lucky ones to enter the steel silo-chapiteau, set up on the MCA forecourt, and sit on the spiral staircases of this unique structure. What’s next? This is the metaphysical surprise of this collector?s circus show, a virtuoso existentialist monument acclaimed for nearly 10 years, in which an absolute quest for plenitude and intensity is woven, in defiance of risk, the elements, the laws of man, air and gravity. We come away wavering, our certainties shattered by the incandescent beauty of the images that emerge, forever changed by having come so close to the very meaning of vertigo.

fifty-five minutes of melancholy poetry and physical prowess?

Le Figaro

Presented with Cirque Jules Verne

PLACE LÉON GONTIER

AGES 10 AND UP

RATE 2 8 TO 25?

DURATION 1H10

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Boris Gibé ? Cie les Choses de rien

Radikales Huis clos für einen paranormalen Zirkus. Ein weltweiter Erfolg!

Eine einzigartige Erfahrung für Zuschauer? Um daran teilzunehmen, müssen Sie zu den Glücklichen gehören, die die Silokapitelle aus Stahl auf dem Vorplatz der MCA betreten und sich auf die Spiraltreppen dieser einzigartigen Struktur setzen dürfen. Was kommt als Nächstes? Das ist die metaphysische Überraschung dieser Zirkusshow, die seit fast zehn Jahren als existentialistisches und virtuoses Monument gefeiert wird und in der sich unter Missachtung des Risikos, der Elemente, der Gesetze des Menschen, der Luft und der Schwerkraft eine absolute Suche nach Fülle und Intensität entfaltet. Man verlässt den Film schwankend, die Gewissheiten werden von der glühenden Schönheit der Bilder erschüttert und man ist für immer verändert, weil man dem eigentlichen Sinn des Schwindels so nahe gekommen ist.

… Fünfundfünfzig Minuten melancholische Poesie und körperliche Höchstleistung … .

Der Figaro

Dargestellt in Zusammenarbeit mit Cirque Jules Verne

PLATZ LÉON GONTIER

AB 10 JAHREN

TARIF 2 8 BIS 25?

DAUER 1 STUNDE 10 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Boris Gibé ? Cie les Choses de rien

Un circo paranormale eseguito a porte chiuse. Un successo mondiale!

Questa sì che è un’esperienza unica per gli spettatori? Per partecipare, dovrete essere tra i fortunati che riusciranno a entrare nel silo-capiteau in acciaio sul piazzale dell’MCA e a sedervi sulle scale a chiocciola di questa struttura unica. Cosa succede dopo? È la sorpresa metafisica di questo spettacolo circense da collezione, un monumento esistenzialista e virtuoso acclamato da quasi 10 anni, in cui si intreccia una ricerca assoluta di pienezza e intensità, sfidando il rischio, gli elementi, le leggi dell’uomo, dell’aria e della gravità. Ne usciamo vacillanti, con le nostre certezze sconvolte dalla bellezza incandescente delle immagini che emergono, cambiati per sempre dall’essersi avvicinati al significato stesso di vertigine.

cinquantacinque minuti di poesia malinconica e di abilità fisica?

Le Figaro

Presentato con il Cirque Jules Verne

LUOGO LÉON GONTIER

DAI 10 ANNI IN SU

TARIFFA 2 DA 8 A 25 ANNI?

DURATA 1H10

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Boris Gibé ? Cie les Choses de rien

Un circo paranormal representado a puerta cerrada. Un éxito mundial

Eso sí que es una experiencia única para el espectador? Para participar, tendrá que ser uno de los afortunados que puedan entrar en el silo-chapiteau de acero de la explanada del MCA y sentarse en las escaleras de caracol de esta estructura única. ¿Qué ocurrirá después? Esa es la sorpresa metafísica de este espectáculo circense de colección, monumento existencialista y virtuoso aclamado desde hace casi 10 años, en el que se teje una búsqueda absoluta de plenitud e intensidad, desafiando el riesgo, los elementos, las leyes del hombre, del aire y de la gravedad. Salimos vacilantes, con nuestras certezas destrozadas por la belleza incandescente de las imágenes que emergen, cambiados para siempre por habernos acercado tanto al significado mismo del vértigo.

cincuenta y cinco minutos de poesía melancólica y de proeza física…

Le Figaro

Presentado por el Cirque Jules Verne

PLAZA LÉON GONTIER

A PARTIR DE 10 AÑOS

RITMO 2 DE 8 A 25 AÑOS

DURACIÓN 1H10

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

