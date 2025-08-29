Théâtre VIEUX CON ? LA SUITE Amiens

Théâtre VIEUX CON ? LA SUITE Amiens mercredi 6 mai 2026.

Théâtre VIEUX CON ? LA SUITE

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 27 – 27 –

27

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07

DE ET AVEC CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

MISE EN SCÈNE PHILIPPE SOHIER

L’humoriste et comédien prend la parole contre les clivages et manichéismes faciles, contre les impasses et certitudes d’une pensée molle, contre les peurs entretenues, les violences et les hypocrisies d’un monde où, globalement, tout va mal. Observateur d’un jeu politique qui ne pousse guère à l’enthousiasme, Christophe Alévêque s’empare joyeusement de la scène pour clamer son refus de la résignation, de l’impuissance. Ne nous laissons pas enfermer par l’esprit d’ouverture. déclare-t-il dans une formule qui annonce la couleur et promet en pleine liberté d’expression d’éviter les sillons tout tracés.

Durée 1h40

MAI

mercredi 6 à 19h30

jeudi 7 à 20h30

TARIF A 27 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre VIEUX CON ? LA SUITE Amiens a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS