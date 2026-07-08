Informations pratiques

Amiens

Lecture enchantée Amélie Fontaine

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Laissez-vous bercer par la lecture d’une sélection de livres d’art pour enfants de l’artiste et illustratrice Amélie Fontaine et composez votre sandwich idéal en explorant les formes et les couleurs lors d’un atelier de tampon.

A partir de 3 ans

Sur réservation à public@frac-picardie.org

Laissez-vous bercer par la lecture d’une sélection de livres d’art pour enfants de l’artiste et illustratrice Amélie Fontaine et composez votre sandwich idéal en explorant les formes et les couleurs lors d’un atelier de tampon.

A partir de 3 ans

Sur réservation à public@frac-picardie.org .

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org

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English :

Let yourself be lulled by a selection of children’s art books by artist and illustrator Amélie Fontaine, and create your ideal sandwich while exploring shapes and colors during a stamp-making workshop.%A0

Ages 3 and up

Reservations required at public@frac-picardie.org

L’événement Lecture enchantée Amélie Fontaine Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS