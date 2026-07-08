Lecture enchantée Amélie Fontaine Amiens
samedi 25 juillet 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Lecture enchantée Amélie Fontaine
45 Rue Pointin Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Laissez-vous bercer par la lecture d’une sélection de livres d’art pour enfants de l’artiste et illustratrice Amélie Fontaine et composez votre sandwich idéal en explorant les formes et les couleurs lors d’un atelier de tampon.
A partir de 3 ans
Sur réservation à public@frac-picardie.org
Laissez-vous bercer par la lecture d’une sélection de livres d’art pour enfants de l’artiste et illustratrice Amélie Fontaine et composez votre sandwich idéal en explorant les formes et les couleurs lors d’un atelier de tampon.
A partir de 3 ans
Sur réservation à public@frac-picardie.org .
45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org
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English :
Let yourself be lulled by a selection of children’s art books by artist and illustrator Amélie Fontaine, and create your ideal sandwich while exploring shapes and colors during a stamp-making workshop.%A0
Ages 3 and up
Reservations required at public@frac-picardie.org
L’événement Lecture enchantée Amélie Fontaine Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS
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