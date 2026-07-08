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AGENDA · Amiens

Lecture enchantée Amélie Fontaine Amiens

samedi 25 juillet 2026 · Amiens

Lecture enchantée Amélie Fontaine Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
45 Rue Pointin
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Amiens

Lecture enchantée Amélie Fontaine

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Laissez-vous bercer par la lecture d’une sélection de livres d’art pour enfants de l’artiste et illustratrice Amélie Fontaine et composez votre sandwich idéal en explorant les formes et les couleurs lors d’un atelier de tampon. 

A partir de 3 ans

Sur réservation à public@frac-picardie.org
Laissez-vous bercer par la lecture d’une sélection de livres d’art pour enfants de l’artiste et illustratrice Amélie Fontaine et composez votre sandwich idéal en explorant les formes et les couleurs lors d’un atelier de tampon. 

A partir de 3 ans

Sur réservation à public@frac-picardie.org   .

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00  public@frac-picardie.org

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English :

Let yourself be lulled by a selection of children’s art books by artist and illustrator Amélie Fontaine, and create your ideal sandwich while exploring shapes and colors during a stamp-making workshop.%A0

Ages 3 and up

Reservations required at public@frac-picardie.org

L’événement Lecture enchantée Amélie Fontaine Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS

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