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Sals’Apéro 2026 Amiens

Sals’Apéro 2026 Amiens samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Boulevard de Beauvillé
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Amiens

Sals’Apéro 2026

Boulevard de Beauvillé Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-11

SALS’APERO

Du 11 juillet au 29 août au parc Saint-Pierre. Gratuit

Bals pique-nique thématiques, cours de danse, sport, bien-être, concerts ou karaoké, des activités pour petits et grands proposées par une cinquantaine d’associations locales.
SALS’APERO

Du 11 juillet au 29 août au parc Saint-Pierre. Gratuit

Bals pique-nique thématiques, cours de danse, sport, bien-être, concerts ou karaoké, des activités pour petits et grands proposées par une cinquantaine d’associations locales.   .

Boulevard de Beauvillé Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 40 40 

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English :

SALS?APERO

July 11–August 29 at Saint-Pierre Park. Free

Themed picnic dances, dance classes, sports, wellness, concerts, and karaoke—activities for all ages organized by about fifty local organizations.

L’événement Sals’Apéro 2026 Amiens a été mis à jour le 2026-06-26 par OT D’AMIENS

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