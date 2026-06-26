Sals’Apéro 2026 Amiens
Sals’Apéro 2026 Amiens samedi 11 juillet 2026.
Amiens
Sals’Apéro 2026
Boulevard de Beauvillé Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
SALS’APERO
Du 11 juillet au 29 août au parc Saint-Pierre. Gratuit
Bals pique-nique thématiques, cours de danse, sport, bien-être, concerts ou karaoké, des activités pour petits et grands proposées par une cinquantaine d’associations locales.
SALS’APERO
Du 11 juillet au 29 août au parc Saint-Pierre. Gratuit
Bals pique-nique thématiques, cours de danse, sport, bien-être, concerts ou karaoké, des activités pour petits et grands proposées par une cinquantaine d’associations locales. .
Boulevard de Beauvillé Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 40 40
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English :
SALS?APERO
July 11–August 29 at Saint-Pierre Park. Free
Themed picnic dances, dance classes, sports, wellness, concerts, and karaoke—activities for all ages organized by about fifty local organizations.
L’événement Sals’Apéro 2026 Amiens a été mis à jour le 2026-06-26 par OT D’AMIENS
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