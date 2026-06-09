22éme edition Voyage au coeur de l’été Amiens mercredi 1 juillet 2026.

Amiens

22éme edition Voyage au coeur de l’été

Espace Dewailly Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Voyage au cœur de l’été

Festival annuel qui se déroule au Cloître Dewailly, à Amiens. Découverte du patrimoine culturel à travers la création artistique, l’artisanat, la gastronomie ; organisations de spectacles.

*** SEMAINE Du 29 JUIN AU 05 JUILLET***

• Mercredi 1er juillet Nosso Dia en 1ère partie (bossa nomade) et Viviànn (franco-hongrois)

• Jeudi 02 juillet Carameloco (salsa funk)

• Vendredi 03 juillet Musique en Herbe en 1ère partie (Chanson) et Paris-Damas-Istanbul & Rana Gorgani (musique turque et orientale)

• Samedi 04 juillet Cuarteto Cubano (musique cubaine et chanson française)

• Dimanche 05 juillet Amzik (Kabylie).

*** SEMAINE DU 06 AU 12 JUILLET ***

• Mercredi 08 juillet Cuntrastu (chansons et polyphonies corses)

• Jeudi 09 juillet Cuntrastu en 1ère partie (Corse) et D’Oghji e d’Umani (Corse)

• Vendredi 10 juillet Habana Band (salsa son cubano)

• Samedi 11 juillet Assafir (septet greco-anatolien)

• Dimanche 12 juillet Nati James (flamenco).

*** SEMAINE DU 13 JUILLET AU 19 JUILLET ***

• Mercredi 15 juillet Jean-Pierre Kalfon en 1ère partie (pop-rock) et Clémantine (chanson française)

• Jeudi 16 juillet Juju Vagabond en 1ère partie (folk) et La Bonne Heure (folk festif)

• Vendredi 17 juillet No Deuil en 1ère partie (funk pop rock) et Bineta and Band (pop folk world)

• Samedi 18 juillet Eklektik en 1ère partie (pop électro acoustique) et Le Bal des Tarafikants (Roumanie)

• Dimanche 19 juillet ¿ Who’s the Cuban ? (cuban psyche pop).

*** SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET ***

• Mercredi 22 juillet Konvoi Exceptionnel (groove caribéen contagieux)

• Jeudi 23 juillet Virginia Cambuci (sextet world Brésil)

• Vendredi 24 juillet Manolo Punto (flamenco)

• Samedi 25 juillet Hearth Side en 1ère partie (pop rock) et Ensemble Azbakiyya (danses du Nil)

• Dimanche 26 juillet Matraka Live (salsa).

*** RESTAURATEURS ***

LE TASSIGNY DES ILES

cuisine créole

Réservation au 06 84 19 72 99

FROMAGERIE PLANCHON

charcuterie et fromage

Réservation au 03 22 72 40 71

LA FERME

cuisine au fromage

Réservation au 06 27 40 42 86

LE COUSCOUS DU CLOITRE

cuisine de Maghreb

Réservation au 09 63 50 88 65

– Ouverture des portes à 19h

– Concert à 21h30 ( 20h30 si 1er partie )

– Restauration de 19h à 22h

Voyage au cœur de l’été

Festival annuel qui se déroule au Cloître Dewailly, à Amiens. Découverte du patrimoine culturel à travers la création artistique, l’artisanat, la gastronomie ; organisations de spectacles.

*** SEMAINE Du 29 JUIN AU 05 JUILLET***

• Mercredi 1er juillet Nosso Dia en 1ère partie (bossa nomade) et Viviànn (franco-hongrois)

• Jeudi 02 juillet Carameloco (salsa funk)

• Vendredi 03 juillet Musique en Herbe en 1ère partie (Chanson) et Paris-Damas-Istanbul & Rana Gorgani (musique turque et orientale)

• Samedi 04 juillet Cuarteto Cubano (musique cubaine et chanson française)

• Dimanche 05 juillet Amzik (Kabylie).

*** SEMAINE DU 06 AU 12 JUILLET ***

• Mercredi 08 juillet Cuntrastu (chansons et polyphonies corses)

• Jeudi 09 juillet Cuntrastu en 1ère partie (Corse) et D’Oghji e d’Umani (Corse)

• Vendredi 10 juillet Habana Band (salsa son cubano)

• Samedi 11 juillet Assafir (septet greco-anatolien)

• Dimanche 12 juillet Nati James (flamenco).

*** SEMAINE DU 13 JUILLET AU 19 JUILLET ***

• Mercredi 15 juillet Jean-Pierre Kalfon en 1ère partie (pop-rock) et Clémantine (chanson française)

• Jeudi 16 juillet Juju Vagabond en 1ère partie (folk) et La Bonne Heure (folk festif)

• Vendredi 17 juillet No Deuil en 1ère partie (funk pop rock) et Bineta and Band (pop folk world)

• Samedi 18 juillet Eklektik en 1ère partie (pop électro acoustique) et Le Bal des Tarafikants (Roumanie)

• Dimanche 19 juillet ¿ Who’s the Cuban ? (cuban psyche pop).

*** SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET ***

• Mercredi 22 juillet Konvoi Exceptionnel (groove caribéen contagieux)

• Jeudi 23 juillet Virginia Cambuci (sextet world Brésil)

• Vendredi 24 juillet Manolo Punto (flamenco)

• Samedi 25 juillet Hearth Side en 1ère partie (pop rock) et Ensemble Azbakiyya (danses du Nil)

• Dimanche 26 juillet Matraka Live (salsa).

*** RESTAURATEURS ***

LE TASSIGNY DES ILES

cuisine créole

Réservation au 06 84 19 72 99

FROMAGERIE PLANCHON

charcuterie et fromage

Réservation au 03 22 72 40 71

LA FERME

cuisine au fromage

Réservation au 06 27 40 42 86

LE COUSCOUS DU CLOITRE

cuisine de Maghreb

Réservation au 09 63 50 88 65

– Ouverture des portes à 19h

– Concert à 21h30 ( 20h30 si 1er partie )

– Restauration de 19h à 22h .

Espace Dewailly Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 9 63 50 88 65

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English :

Journey to the heart of summer

Annual festival held at the Cloître Dewailly in Amiens. Discovery of cultural heritage through artistic creation, crafts, gastronomy; organization of shows.

*** WEEK FROM JUNE 29 TO JULY 05***

? Wednesday July 1: Nosso Dia in 1st part (bossa nomade) and Viviànn (Franco-Hungarian)

? Thursday, July 02: Carameloco (salsa funk)

? Friday, July 03: Musique en Herbe in 1st part (Chanson) and Paris-Damas-Istanbul & Rana Gorgani (Turkish and Oriental music)

? Saturday, July 04: Cuarteto Cubano (Cuban music and French chanson)

? Sunday, July 05: Amzik (Kabylia).

*** WEEK FROM JULY 06 TO 12 ***

? Wednesday 08 July: Cuntrastu (Corsican songs and polyphonies)

? Thursday, July 09: Cuntrastu 1st part (Corsica) and D’Oghji e d’Umani (Corsica)

? Friday, July 10: Habana Band (salsa son cubano)

? Saturday, July 11: Assafir (Greek-Anatolian septet)

? Sunday July 12: Nati James (flamenco).

*** WEEK FROM JULY 13 TO JULY 19 ***

? Wednesday July 15: Jean-Pierre Kalfon in 1st part (pop-rock) and Clémantine (French chanson)

? Thursday July 16: Juju Vagabond 1st part (folk) and La Bonne Heure (festive folk)

? Friday July 17: No Deuil in 1st part (funk pop rock) and Bineta and Band (pop folk world)

? Saturday, July 18: 1st part Eklektik (acoustic electro pop) and Le Bal des Tarafikants (Romania)

? Sunday July 19: ¿Who’s the Cuban? (Cuban psyche pop).

*** WEEK FROM JULY 20 TO 26 ***

? Wednesday July 22: Konvoi Exceptionnel (infectious Caribbean groove)

? Thursday July 23: Virginia Cambuci (world Brazil sextet)

? Friday, July 24: Manolo Punto (flamenco)

? Saturday July 25: Hearth Side in 1st part (pop rock) and Ensemble Azbakiyya (Nile dances)

? Sunday July 26: Matraka Live (salsa).

*** RESTAURATEURS ***

LE TASSIGNY DES ILES

creole cuisine

Reservation on 06 84 19 72 99

FROMAGERIE PLANCHON

charcuterie and cheese

Book on 03 22 72 40 71

LA FERME

cheese cuisine

Book on 06 27 40 42 86

LE COUSCOUS DU CLOITRE

maghreb cuisine

Book on 09 63 50 88 65

– Doors open at 7pm

– Concert at 9:30 pm ( 8:30 pm if 1st part )

– Catering from 7pm to 10pm

L’événement 22éme edition Voyage au coeur de l’été Amiens a été mis à jour le 2026-06-03 par OT D’AMIENS