Festival des Arts de la Rue Les Tentaculaires 2026 Amiens

Festival des Arts de la Rue Les Tentaculaires 2026

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Rendez-vous du 3 au 5 juillet 2026 pour notre festival des arts de rue… Les Tentaculaires !

Chaque année, le festival transforme le centre-ville d’Amiens. Pendant 3 jours, une vingtaine de compagnies de cirque, danse, théâtre, musique et d’arts forains envahissent les rues, places et jardins du centre-ville pour présenter la diversité et l’originalité de la création pour l’espace public.

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Join us from July 3 to 5, 2026 for our street arts festival? Les Tentaculaires!

Every year, the festival transforms downtown Amiens. For 3 days, some twenty companies circus, dance, theater, music and fairground arts invade the streets, squares and gardens of the city center to present the diversity and originality of creation for the public space.

German :

Wir sehen uns vom 3. bis 5. Juli 2026 zu unserem Straßenkunstfestival? Les Tentaculaires!

Jedes Jahr verwandelt das Festival die Innenstadt von Amiens. Drei Tage lang bevölkern rund 20 Zirkus-, Tanz-, Theater-, Musik- und Schaustellertruppen die Straßen, Plätze und Gärten der Innenstadt, um die Vielfalt und Originalität der Kunst für den öffentlichen Raum zu präsentieren.

Italiano :

Unitevi a noi dal 3 al 5 luglio 2026 per il nostro festival di arti di strada? Les Tentaculaires!

Ogni anno, il festival trasforma il centro di Amiens. Per 3 giorni, una ventina di compagnie di circo, danza, teatro, musica e arti da fiera occupano le strade, le piazze e i giardini del centro città per mostrare la diversità e l’originalità della creazione per lo spazio pubblico.

Espanol :

Acompáñenos del 3 al 5 de julio de 2026 en nuestro festival de arte callejero? ¡Les Tentaculaires!

Cada año, el festival transforma el centro de Amiens. Durante 3 días, una veintena de compañías -de circo, danza, teatro, música y artes de feria- toman las calles, plazas y jardines del centro de la ciudad para mostrar la diversidad y originalidad de la creación para el espacio público.

L’événement Festival des Arts de la Rue Les Tentaculaires 2026 Amiens a été mis à jour le 2023-09-06 par OT D’AMIENS