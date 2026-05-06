Conférence Nouvelles lumières sur la collection égyptienne du Musée de Picardie Amiens
Conférence Nouvelles lumières sur la collection égyptienne du Musée de Picardie Amiens jeudi 2 juillet 2026.
Amiens
Conférence Nouvelles lumières sur la collection égyptienne du Musée de Picardie
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Nouvelles lumières sur la collection égyptienne du Musée de Picardie
Par Bénédicte Lhoyer, docteur en égyptologie, chargée de mission au Musée de Picardie.
Le Musée de Picardie possède l’une des plus anciennes collections d’antiquités égyptiennes en France, constituée dès 1839 autour de la momie de Setjaimengaou.
Depuis lors, du legs Albert Maignan aux dépôts du Musée du Louvre, la collection s’est étoffée et se compose actuellement de près de 700 pièces.
Les études récentes ont permis d’exhumer certains trésors que cette conférence propose de découvrir…
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles. 2€.
Nouvelles lumières sur la collection égyptienne du Musée de Picardie
Par Bénédicte Lhoyer, docteur en égyptologie, chargée de mission au Musée de Picardie.
Le Musée de Picardie possède l’une des plus anciennes collections d’antiquités égyptiennes en France, constituée dès 1839 autour de la momie de Setjaimengaou.
Depuis lors, du legs Albert Maignan aux dépôts du Musée du Louvre, la collection s’est étoffée et se compose actuellement de près de 700 pièces.
Les études récentes ont permis d’exhumer certains trésors que cette conférence propose de découvrir…
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles. 2€. .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
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English :
New insights into the Musée de Picardie’s Egyptian collection
By Bénédicte Lhoyer, PhD in Egyptology, project manager at the Musée de Picardie.
The Musée de Picardie has one of the oldest collections of Egyptian antiquities in France, built up in 1839 around the mummy of Setjaimengaou.
Since then, from the Albert Maignan bequest to deposits from the Musée du Louvre, the collection has grown to include almost 700 pieces.
Recent studies have unearthed some of these treasures, which this talk will introduce…
By reservation only. Subject to availability. 2?.
L’événement Conférence Nouvelles lumières sur la collection égyptienne du Musée de Picardie Amiens a été mis à jour le 2026-05-06 par OT D’AMIENS
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