Les Tentaculaires, Amiens, Amiens

Les Tentaculaires 3 – 5 juillet Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T00:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00

Chaque année, le festival transforme la ville. Les artistes – comédiens, danseurs, circassiens, musiciens – envahissent les rues, places et jardins le temps d’un week-end et présentent la diversité et l’originalité de la création pour l’espace public.

Entre performances, installations plastiques et projets participatifs, 30 000 spectateurs profitent de 3 jours de festival. À travers des rendez-vous drôles, intimes, poétiques ou spectaculaires, Les Tentaculaires nous invitent à regarder et habiter nos rues autrement. Le festival est source de rencontres inattendues dans un esprit convivial et festif.

La fidélité des Amiénois, très attachés aux arts de la rue, a permis au festival de grandir depuis plus de 40 ans. Il est aujourd’hui l’un des plus anciens de France. Chaque année, on y retrouve la Place des Arts Forains et ses entresorts, le rendez-vous du samedi soir qui rassemble des milliers d’habitants devant le Cirque, et l’espace convivial.

Amiens Amiens Amiens Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirquejulesverne.fr/cirque-jules-verne-pole-national/les-tentaculaires/ »}]

Chaque année, le festival transforme la ville. Les artistes – comédiens, danseurs, circassiens, musiciens – envahissent les rues, places et jardins le temps d’un week-end .