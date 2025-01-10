Spectacle Messmer 13Hz Amiens

Amiens

Spectacle Messmer 13Hz

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle.

Dans 13Hz, Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, vous plonge au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz.

Le fascinateur vous entraîne vers un état de conscience unique où la volonté et le contrôle de nos vies prennent une nouvelle dimension. Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent.

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle.

Dans 13Hz, Messmer vous invite à entrer dans son mystérieux et hilarant univers où la frontière entre la réalité et l’illusion s’efface, pour diriger vos pensées vers des territoires inconnus.

Avec sa présence charismatique inégalée et son talent exceptionnel, le recordman en hypnose collective avec 1066 personnes hypnotisées en moins de 5 minutes, vous plonge au cœur de vos pensées les plus profondes avant de vous guider à travers un jeu subtil d’ondes cérébrales à 13Hz.

Le fascinateur vous entraîne vers un état de conscience unique où la volonté et le contrôle de nos vies prennent une nouvelle dimension. Osez découvrir l’expérience Messmer, où la maîtrise de soi et la fascination se rencontrent. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

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English :

After multiple successful tours and over 2 million tickets sold, Messmer, known and recognized as the World Master of Hypnosis, returns with a brand new show.

In 13Hz, Messmer invites you to enter his mysterious and hilarious universe, where the boundaries between reality and illusion are blurred, leading your thoughts into uncharted territory.

With his unrivalled charismatic presence and exceptional talent, the record-holder in group hypnosis (1,066 people hypnotized in under 5 minutes) plunges you into the heart of your deepest thoughts, before guiding you through a subtle game of brainwaves at 13Hz.

The fascinator draws you into a unique state of consciousness where willpower and control of our lives take on a new dimension. Dare to discover the Messmer experience, where self-control meets fascination.

L’événement Spectacle Messmer 13Hz Amiens a été mis à jour le 2025-01-10 par OT D’AMIENS