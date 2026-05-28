Vernissage Expo et Lecture J’y cours, j’y vole Amiens
Vernissage Expo et Lecture J’y cours, j’y vole Amiens jeudi 4 juin 2026.
Amiens
Vernissage Expo et Lecture J’y cours, j’y vole
37 rue du Hocquet Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
J’y cours j’y vole Vernissage et lecture
Du 1er juin au 31 juillet, une exposition des dessins et peintures de Marie-Noëlle Mathis, pour accompagner la parution du dernier recueil de poésie des Editions du Labyrinthe, J’y cours j’y vole !
Vernissage le jeudi 4 juin à partir de 18h, avec lectures des poèmes de Marie-Noëlle Mathis à plusieurs voix, dont celle de Jacques Darras, coéditeur du recueil.
J’y cours j’y vole Vernissage et lecture
Du 1er juin au 31 juillet, une exposition des dessins et peintures de Marie-Noëlle Mathis, pour accompagner la parution du dernier recueil de poésie des Editions du Labyrinthe, J’y cours j’y vole !
Vernissage le jeudi 4 juin à partir de 18h, avec lectures des poèmes de Marie-Noëlle Mathis à plusieurs voix, dont celle de Jacques Darras, coéditeur du recueil. .
37 rue du Hocquet Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 9 50 06 23 52 contact@librairiedulabyrinthe.fr
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English :
J’y cours j’y vole : Vernissage and reading
From June 1 to July 31, an exhibition of drawings and paintings by Marie-Noëlle Mathis, to accompany the publication of Editions du Labyrinthe’s latest poetry collection, J?y cours j?y vole !
Opening on Thursday June 4 from 6pm, with readings of Marie-Noëlle Mathis’s poems by several voices, including Jacques Darras, co-publisher of the collection.
L’événement Vernissage Expo et Lecture J’y cours, j’y vole Amiens a été mis à jour le 2026-05-26 par OT D’AMIENS
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