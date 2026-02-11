Dreamnight at the Zoo

Esplanade de la Hotoie Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Soirée caritative pour les enfants atteints de handicap ou de maladie chronique et leur famille (sur invitation).

Soirée caritative pour les enfants atteints de handicap ou de maladie chronique et leur famille (sur invitation). .

Esplanade de la Hotoie Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 61 07 zoo@amiens-metropole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charity evening for children with disabilities or chronic illnesses and their families (by invitation only).

L’événement Dreamnight at the Zoo Amiens a été mis à jour le 2026-02-06 par OT D’AMIENS