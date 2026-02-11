Dreamnight at the Zoo Amiens
Dreamnight at the Zoo Amiens vendredi 5 juin 2026.
Dreamnight at the Zoo
Esplanade de la Hotoie Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Soirée caritative pour les enfants atteints de handicap ou de maladie chronique et leur famille (sur invitation).
Soirée caritative pour les enfants atteints de handicap ou de maladie chronique et leur famille (sur invitation). .
Esplanade de la Hotoie Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 61 07 zoo@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Charity evening for children with disabilities or chronic illnesses and their families (by invitation only).
L’événement Dreamnight at the Zoo Amiens a été mis à jour le 2026-02-06 par OT D’AMIENS