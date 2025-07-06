Danse La Terre en Transe Amiens

Danse La Terre en Transe

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:30:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Taoufiq Izeddiou

Dernier spectacle de l’exceptionnelle saison : point d’orgue et trans(e)ition !

Loin de l’image exotique ou ethnologique que le mot transe peut véhiculer, Taoufiq Izeddiou expérimente avec cette pièce l’universalité du recours à l’épuisement du corps pour “s’absenter”. Partout, de la musique traditionnelle d’Italie aux rythmes gnawa en passant par la techno, on cherche le lien originel à la pulsation première, le rapport à la terre, et, au fond, le retour à soi. Et si, en renouant avec ses profondeurs, on se reconnectait au monde ? Neuf danseurs accompagnés en live par trois musiciens et un créateur sonore vous embarqueront dans une apothéose de fin de saison, fédératrice, éruptive et salvatrice : soyez-en !

En partenariat avec le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens

DÈS 12 ANS

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 1H10

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Taoufiq Izeddiou

Last show of the exceptional season: climax and trans(e)ition!

Far from the exotic or ethnological image that the word trance may convey, Taoufiq Izeddiou experiments with the universality of the body?s recourse to exhaustion as a means of absence . Everywhere, from traditional Italian music to Gnawa rhythms and techno, we’re looking for the original link to the primal pulse, the connection to the earth and, ultimately, the return to ourselves. What if, by reconnecting with our innermost selves, we could reconnect with the world? Nine dancers accompanied live by three musicians and a sound designer will take you on a unifying, eruptive and salvific end-of-season apotheosis: be part of it!

In partnership with le Safran, la Maison du Théâtre d?Amiens

AGES 12 AND UP

RATE 1 5 TO 20?

DURATION 1H10

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Taoufiq Izeddiou

Das letzte Stück der außergewöhnlichen Saison: Höhepunkt und Trans(e)ition!

Weit entfernt von dem exotischen oder ethnologischen Bild, das das Wort Trance vermitteln kann, experimentiert Taoufiq Izeddiou in diesem Stück mit der Universalität des Rückgriffs auf die Erschöpfung des Körpers, um abwesend zu sein . Überall, von der traditionellen Musik Italiens über Techno bis hin zu Gnawa-Rhythmen, sucht man nach der ursprünglichen Verbindung zum ersten Puls, nach der Beziehung zur Erde und im Grunde nach der Rückkehr zu sich selbst. Und wenn wir uns durch die Wiederbelebung unserer Tiefen wieder mit der Welt verbinden würden? Neun Tänzer, die live von drei Musikern und einem Klangschöpfer begleitet werden, werden Sie in eine Apotheose am Ende der Saison entführen, die verbindend, eruptiv und erlösend ist: Seien Sie dabei!

In Zusammenarbeit mit dem Safran und dem Maison du Théâtre d’Amiens

AB 12 JAHREN

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 1 STUNDE 10 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Taoufiq Izeddiou

L’ultimo spettacolo di questa stagione eccezionale: climax e trans(e)ition!

Lontano dall’immagine esotica o etnologica che la parola trance può trasmettere, il pezzo di Taoufiq Izeddiou sperimenta l’universalità dell’uso della stanchezza del corpo come un modo per essere assenti . Ovunque, dalla musica tradizionale italiana ai ritmi Gnawa e alla techno, le persone sono alla ricerca del legame originario con il battito primordiale, della connessione con la terra e, in ultima analisi, del ritorno a se stessi. E se, riconnettendoci con il nostro io più profondo, potessimo riconnetterci con il mondo? Nove danzatori, accompagnati dal vivo da tre musicisti e un sound designer, vi condurranno in un’apoteosi di fine stagione che unirà, erutterà e salverà il giorno: fatene parte!

In collaborazione con le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens

DAI 12 ANNI IN SU

TARIFFA 1 DA 5 A 20?

DURATA 1H10

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Taoufiq Izeddiou

Último espectáculo de esta temporada excepcional: ¡clímax y trans(e)ición!

Lejos de la imagen exótica o etnológica que puede transmitir la palabra trance , la pieza de Taoufiq Izeddiou experimenta con la universalidad de utilizar el agotamiento del cuerpo como forma de estar ausente . En todas partes, desde la música tradicional italiana hasta los ritmos gnawa y el tecno, la gente busca el vínculo original con el pulso primigenio, la conexión con la tierra y, en última instancia, un retorno a sí misma. ¿Y si, al reconectar con nuestro yo más íntimo, pudiéramos reconectar con el mundo? Nueve bailarines, acompañados en directo por tres músicos y un diseñador de sonido, le llevarán a una apoteosis de fin de temporada que unirá, hará erupción y salvará el día: ¡participe en ella!

En colaboración con le Safran, la Maison du Théâtre d’Amiens

A PARTIR DE 12 AÑOS

TARIFA 1 DE 5 A 20 AÑOS

DURACIÓN 1H10

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

