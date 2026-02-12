LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Amiens

LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Avant de fêter leurs cinq ans avec une tournée événement en 2027, LES COMÉDIES MUSICALES reviennent pour 10 dates exceptionnelles en juin 2026 pour fêter la musique avec vous !

Au programme, vos tubes favoris des comédies musicales françaises et internationales, avec sur scène Cécilia CARA, Damien SARGUE, Ginie LINE, Merwan RIM, Priscilla BETTI, Gwendal MARIMOUTOU et Alexis LOIZON pour un concert live de plus de 2H.

Venez fêter la musique avec nous en 2026 !

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

English :

Before celebrating their fifth anniversary with an eventful tour in 2027, LES COMÉDIES MUSICALES return for 10 exceptional dates in June 2026 to celebrate music with you!

The program features your favorite hits from French and international musicals, with Cécilia CARA, Damien SARGUE, Ginie LINE, Merwan RIM, Priscilla BETTI, Gwendal MARIMOUTOU and Alexis LOIZON on stage for a live concert lasting over 2 hours.

Come celebrate music with us in 2026!

