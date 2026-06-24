Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte Amiens
Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte Amiens jeudi 2 juillet 2026.
Amiens
Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte
2 rue Charles Dubois Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Venez découvrir une autre façon de lire grâce à la méthode de l’arpentage !
Lors de cet atelier, le livre est abordé de manière collaborative il est réparti entre les participants sous forme d’extraits. Chacun lit la partie qui lui est confiée, en retient l’essentiel puis en partage un court résumé lors d’un temps d’échange collectif.
Peu à peu, ces différentes lectures permettent de reconstruire ensemble une vision globale de l’ouvrage et favorisent une réflexion commune, vivante et accessible à tous.
Sur réservation dans la limite des places disponibles.
Venez découvrir une autre façon de lire grâce à la méthode de l’arpentage !
Lors de cet atelier, le livre est abordé de manière collaborative il est réparti entre les participants sous forme d’extraits. Chacun lit la partie qui lui est confiée, en retient l’essentiel puis en partage un court résumé lors d’un temps d’échange collectif.
Peu à peu, ces différentes lectures permettent de reconstruire ensemble une vision globale de l’ouvrage et favorisent une réflexion commune, vivante et accessible à tous.
Sur réservation dans la limite des places disponibles. .
2 rue Charles Dubois Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 45 45 75 maisondejulesverne@amiens-metropole.com
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English :
Come discover a different way to read through the “surveying” method!
In this workshop, we approach the book collaboratively: it is divided among the participants into excerpts. Each person reads the section assigned to them, takes away the key points, and then shares a brief summary during a group discussion.
Little by little, these different readings allow us to reconstruct a comprehensive view of the book together and foster a shared, lively discussion that is accessible to everyone.
Reservations required; subject to availability.
L’événement Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS
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