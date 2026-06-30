Théâtre de Marionnettes Hansel et Gretel Amiens
mercredi 8 juillet 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Théâtre de Marionnettes Hansel et Gretel
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-14
Espectac pour chés tchots
Hansel pis Gretel
La forêt réserve bien des surprises…
C’est ce que vont découvrir les deux héros de notre nouveauté jeune public les célèbres Hansel et Gretel. Un spectacle qui fleure bon la joie de vivre et l’innocence, les bonbons et le pain d’épices, le mystère et l’aventure…
Méfiez-vous, la sorcière rôde !
Création, texte, décors et mise en scène équipe Chés Cabotans d’Amiens
Marionnettes Michel PETIT
Jeune public Dès 5 ans Durée 50 min environ
Espectac pour chés tchots
Hansel pis Gretel
La forêt réserve bien des surprises…
C’est ce que vont découvrir les deux héros de notre nouveauté jeune public les célèbres Hansel et Gretel. Un spectacle qui fleure bon la joie de vivre et l’innocence, les bonbons et le pain d’épices, le mystère et l’aventure…
Méfiez-vous, la sorcière rôde !
Création, texte, décors et mise en scène équipe Chés Cabotans d’Amiens
Marionnettes Michel PETIT
Jeune public Dès 5 ans Durée 50 min environ .
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr
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English :
A Show for the Little Ones
Hansel and Gretel
The forest holds many surprises…
That’s what the two heroes of our new show for young audiences—the famous Hansel and Gretel—are about to discover. A show that exudes joie de vivre and innocence, candy and gingerbread, mystery and adventure…
Be on your guard—the witch is on the prowl!
Concept, script, set design, and direction by the Chés Cabotans team from Amiens
Puppets by Michel PETIT
For young audiences—Ages 5 and up—Running time: approximately 50 min
L’événement Théâtre de Marionnettes Hansel et Gretel Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS
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