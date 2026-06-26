Fête nationale à Amiens Amiens

Amiens

Fête nationale à Amiens

Place de l’hôtel de ville Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Cette année, place à une programmation populaire et conviviale,

pensée pour faire danser et chanter toutes les générations.

Entre bal populaire, concerts live et ambiance chaleureuse, le public embarquera

pour un véritable voyage musical au cœur des plus grands tubes des années

2000.

Une soirée placée sous le signe du partage, de la nostalgie et de la

bonne humeur, à vivre en famille ou entre amis.

LUNDI 13 JUILLET

Place de l’Hôtel de ville

15h 17h Jérôme Richard et Cédric Forget (musette)

17h30 18h30 Culture Wave (années 80)

19h30 20h30 Back to the Hits (années 2000)

21h 22h30 Back to 2000’s (Nâdiya, Billy Crawford, Colonel Reyel, Allan Théo)

Parc Saint-Pierre

23h15 Feu d’artifice en musique des années 50 à aujourd’hui (durée 25-30 min)

MARDI 14 JUILLET

Cour de l’Hôtel de Ville

11h Cérémonie de la Fête Nationale

Cette année, place à une programmation populaire et conviviale,

pensée pour faire danser et chanter toutes les générations.

Entre bal populaire, concerts live et ambiance chaleureuse, le public embarquera

pour un véritable voyage musical au cœur des plus grands tubes des années

2000.

Une soirée placée sous le signe du partage, de la nostalgie et de la

bonne humeur, à vivre en famille ou entre amis.

LUNDI 13 JUILLET

Place de l’Hôtel de ville

15h 17h Jérôme Richard et Cédric Forget (musette)

17h30 18h30 Culture Wave (années 80)

19h30 20h30 Back to the Hits (années 2000)

21h 22h30 Back to 2000’s (Nâdiya, Billy Crawford, Colonel Reyel, Allan Théo)

Parc Saint-Pierre

23h15 Feu d’artifice en musique des années 50 à aujourd’hui (durée 25-30 min)

MARDI 14 JUILLET

Cour de l’Hôtel de Ville

11h Cérémonie de la Fête Nationale .

Place de l’hôtel de ville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 40 40

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English :

This year, the festival features a fun and family-friendly lineup,

designed to get people of all ages dancing and singing.

With a community dance, live concerts, and a warm atmosphere, the audience will embark

on a true musical journey through the greatest hits of the

2000s.

An evening dedicated to sharing, nostalgia, and

good cheer—perfect for enjoying with family or friends.

MONDAY, JULY 13:

Town Hall Square:

3:00 p.m. 5:00 p.m.: Jérôme Richard and Cédric Forget (musette)

5:30 p.m. 6:30 p.m.: Culture Wave (1980s)

7:30 p.m. 8:30 p.m.: Back to the Hits (2000s)

9:00 p.m. 10:30 p.m.: Back to the 2000s (N%E2diya, Billy Crawford, Colonel Reyel, Allan Th%E9o)

Saint-Pierre Park:

11:15 PM: Fireworks set to music: from the 1950s to today (duration: 25–30 min)

TUESDAY, JULY 14:

City Hall Courtyard:

11:00 a.m.: National Day Ceremony

L’événement Fête nationale à Amiens Amiens a été mis à jour le 2026-06-26 par OT D’AMIENS