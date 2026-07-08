Informations pratiques

Amiens

Atelier / écriture avec Alexandre Leger

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

Alexandre Leger, artiste associé au Frace en 2025, revient cet été pour une exposition. A cette occasion, découvrez son travail lors d’un atelier ou plusieurs, autour des liens entre dessin et écriture.

A partir de 8 ans

Sur réservation à public@frac-picardie.org

Les trois sessions d’ateliers sont indépendantes les unes des autres.

Chacun.e est libre de participer à un, deux ou trois des ateliers proposés.

Alexandre Leger, artiste associé au Frace en 2025, revient cet été pour une exposition. A cette occasion, découvrez son travail lors d’un atelier ou plusieurs, autour des liens entre dessin et écriture.

A partir de 8 ans

Sur réservation à public@frac-picardie.org

Les trois sessions d’ateliers sont indépendantes les unes des autres.

Chacun.e est libre de participer à un, deux ou trois des ateliers proposés. .

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 91 66 00 public@frac-picardie.org

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English :

Alexandre Leger, an artist affiliated with Frace in 2025, returns this summer for an exhibition. Take this opportunity to discover his work through one or more workshops exploring the connections between drawing and writing.

??Ages 8 and up

??Reservations required at public@frac-picardie.org

The three workshop sessions are independent of one another.

Everyone is free to participate in one, two, or all three of the workshops offered.%A0

L’événement Atelier / écriture avec Alexandre Leger Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS