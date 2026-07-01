Rencontre à l’Espace Totem Amiens
vendredi 17 juillet 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Rencontre à l’Espace Totem
40, place Notre Dame Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
A l’occasion de son exposition, Alexandre Leger sera présent pour partager son univers artistique et échanger avec le public. La rencontre sera suivie d’un moment convivial autour d’un apéritif offert par le Frac.
Entrée libre et gratuite.
L’exposition d’Alexandre Leger Ici, le jour n’en finit pas est à découvrir au Frac Picardie jusqu’au 30/10/2026 et à l’Espace Totem jusqu’au 26/09/2026
A l’occasion de son exposition, Alexandre Leger sera présent pour partager son univers artistique et échanger avec le public. La rencontre sera suivie d’un moment convivial autour d’un apéritif offert par le Frac.
Entrée libre et gratuite.
L’exposition d’Alexandre Leger Ici, le jour n’en finit pas est à découvrir au Frac Picardie jusqu’au 30/10/2026 et à l’Espace Totem jusqu’au 26/09/2026 .
40, place Notre Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark his exhibition, Alexandre Leger will be on hand to share his artistic vision and engage with the public. The event will be followed by a casual gathering with refreshments provided by the Frac.
Admission is free.
Alexandre Leger’s exhibition “Ici, le jour n’en finit pas” is on view at the Frac Picardie through October 30, 2026, and at the Espace Totem through September 26, 2026.
L’événement Rencontre à l’Espace Totem Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Théâtre de Marionnettes Hansel et Gretel Amiens 8 juillet 2026
- Sals’Apéro 2026 Amiens 11 juillet 2026
- Visite de l’exposition Dessins français ds collections privées françaises Amiens 11 juillet 2026
- Fête nationale à Amiens Amiens 13 juillet 2026
- En famille ESCAPE GAME Évasion au Beffroi Amiens 17 juillet 2026