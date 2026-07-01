Informations pratiques

Amiens

Rencontre à l’Espace Totem

40, place Notre Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

A l’occasion de son exposition, Alexandre Leger sera présent pour partager son univers artistique et échanger avec le public. La rencontre sera suivie d’un moment convivial autour d’un apéritif offert par le Frac.

Entrée libre et gratuite.

L’exposition d’Alexandre Leger Ici, le jour n’en finit pas est à découvrir au Frac Picardie jusqu’au 30/10/2026 et à l’Espace Totem jusqu’au 26/09/2026

A l’occasion de son exposition, Alexandre Leger sera présent pour partager son univers artistique et échanger avec le public. La rencontre sera suivie d’un moment convivial autour d’un apéritif offert par le Frac.

Entrée libre et gratuite.

L’exposition d’Alexandre Leger Ici, le jour n’en finit pas est à découvrir au Frac Picardie jusqu’au 30/10/2026 et à l’Espace Totem jusqu’au 26/09/2026 .

40, place Notre Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

To mark his exhibition, Alexandre Leger will be on hand to share his artistic vision and engage with the public. The event will be followed by a casual gathering with refreshments provided by the Frac.

Admission is free.

Alexandre Leger’s exhibition “Ici, le jour n’en finit pas” is on view at the Frac Picardie through October 30, 2026, and at the Espace Totem through September 26, 2026.

L’événement Rencontre à l’Espace Totem Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS