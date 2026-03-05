En famille ESCAPE GAME Évasion au Beffroi

Place Au Fil Amiens Somme

Tarif : 63 – 63 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-08-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-25 2026-08-28

1562. Aux premiers jours des guerres de Religion, les protestants sont traqués sans relâche.

Accusés de posséder des objets défendus, vous êtes détenus dans l’une des cellules du beffroi. Le temps presse. S’échapper et laver votre nom sont désormais vos seules chances de survie, avant que ne sonne le glas…

Sur réservation

A partir de 7 ans

1562. Aux premiers jours des guerres de Religion, les protestants sont traqués sans relâche.

Accusés de posséder des objets défendus, vous êtes détenus dans l’une des cellules du beffroi. Le temps presse. S’échapper et laver votre nom sont désormais vos seules chances de survie, avant que ne sonne le glas…

Sur réservation

A partir de 7 ans .

Place Au Fil Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 98 ciap@amiens-metropole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1562. In the early days of the Wars of Religion, Protestants were hunted down relentlessly.

Accused of possessing forbidden objects, you are detained in one of the belfry?s cells. Time is running out. Escaping and clearing your name are now your only chances of survival, before the bell tolls?

Book in advance

Ages 7 and up

L’événement En famille ESCAPE GAME Évasion au Beffroi Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS