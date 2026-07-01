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AGENDA · Amiens

Visite de l’exposition Dessins français ds collections privées françaises Amiens

samedi 11 juillet 2026 · Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
2 rue Puvis de Chavannes
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif

Amiens

Visite de l’exposition Dessins français ds collections privées françaises

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29

Visite par un guide conférencier

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.
Visite par un guide conférencier

Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.   .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00  museedepicardie@amiens-metropole.com

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English :

Guided Tour with a Lecturer

By reservation only. Subject to availability.

L’événement Visite de l’exposition Dessins français ds collections privées françaises Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS

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