Visite de l’exposition Dessins français ds collections privées françaises Amiens
samedi 11 juillet 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Visite de l’exposition Dessins français ds collections privées françaises
2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22 2026-08-29
Visite par un guide conférencier
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles.
Visite par un guide conférencier
Sur réservation. Dans la limite des places disponibles. .
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
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English :
Guided Tour with a Lecturer
By reservation only. Subject to availability.
L’événement Visite de l’exposition Dessins français ds collections privées françaises Amiens a été mis à jour le 2026-07-02 par OT D’AMIENS
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