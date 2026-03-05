Sortie nature Les demoiselles de la nuit Amiens
Sortie nature Les demoiselles de la nuit Amiens mercredi 19 août 2026.
Sortie nature Les demoiselles de la nuit
Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 22:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Elles dorment la tête en bas, voient avec leurs oreilles et volent avec leurs mains… Lors d’un atelier ludique, suivi d’une balade, les chauves-souris vous dévoileront tous leurs secrets.
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Prévoir une lampe torche
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-demoiselles-de-la-nuit/
Elles dorment la tête en bas, voient avec leurs oreilles et volent avec leurs mains… Lors d’un atelier ludique, suivi d’une balade, les chauves-souris vous dévoileront tous leurs secrets.
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Prévoir une lampe torche
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-demoiselles-de-la-nuit/ .
Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
They sleep upside down, see with their ears and fly with their hands… During a fun workshop, followed by a walk, bats will reveal all their secrets.
Practical information
? Bring walking shoes
? Bring a flashlight
? Dogs not allowed
Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France on https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-demoiselles-de-la-nuit/
L’événement Sortie nature Les demoiselles de la nuit Amiens a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS