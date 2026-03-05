Sortie nature Les demoiselles de la nuit

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Elles dorment la tête en bas, voient avec leurs oreilles et volent avec leurs mains… Lors d’un atelier ludique, suivi d’une balade, les chauves-souris vous dévoileront tous leurs secrets.

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche

• Prévoir une lampe torche

• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-demoiselles-de-la-nuit/

Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

English :

They sleep upside down, see with their ears and fly with their hands… During a fun workshop, followed by a walk, bats will reveal all their secrets.

Practical information

? Bring walking shoes

? Bring a flashlight

? Dogs not allowed

Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France on https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/les-demoiselles-de-la-nuit/

