Carnet de terrain – Venus Song #1, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens

Informations pratiques

Carnet de terrain – Venus Song #1 Mercredi 19 août, 15h30 Jardin Archéologique de Saint-Acheul Somme

pEtites perceptiOns

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T15:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T15:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

Projet inspiré des Vénus paléolithiques et du métier d’archéologue. Trois danseurs dans un espace vide arpentent leurs souvenirs d’un temps où les objets étaient encore témoins de leur expédition. Par moment leurs gestes embrassent les paysages parcourus qui ne sont plus là.

compagnie pEtites perceptiOns/ conception, mise en espace et univers sonore Katerini Antonakaki / musique Ilias Sauloup /jasa@amiens-metropole.com regard sur le mouvement Daniel Condamines / montage vidéo Claire Jany / tournage in situ Mickaël Titrent / avec Katerini Antonakaki, Claire Jany et Philippe Zinetti

production pEtites perceptiOns / aide à l’expérimentation Région Hauts-de-France / soutiens Trait d’union Scène culturelle Longueau-Glisy, Tas de Sable CNMa, Jardin Archéologique Saint-Acheul et Musée archéologique de l’Oise.

La compagnie pEtites perceptiOns est conventionnée avec le ministère de la Culture DRAC Hauts-de-France et subventionnée par la Région Hauts- de-France, le Conseil départemental de la Somme et Amiens Métropole.

Jardin Archéologique de Saint-Acheul Amiens Amiens Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jasa@amiens-metropole.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 22 97 10 61 »}] [{« link »: « mailto:jasa@amiens-metropole.com »}]

trio dansé in situ + projection vidéo-danse

pEtites perceptiOns