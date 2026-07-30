FESTIVAL EMERGENCIE #2 Lumière sur la jeune création Amiens

Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 Lumière sur la jeune création

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-26

ÉDITO

Mais oui, le revoilà !

Deux ans après la première édition, même heure, même endroit, le Festival

ÉMERGENCiE, dédié à la jeune création, organisé par le Centre culturel Jacques Tati

et le Collectif Le Slip, from Amiens, revient ! Et oui, la phrase précédente est un peu

longue. Mais il y a beaucoup à dire, et encore plus à faire, pour rendre à la jeunesse

ce qu’on lui doit. Parce que les temps sont durs ? dit Blanche dans 7 MINUTES de

Stefano Massini, ou bien quoi ?

Être jeune aujourd’hui, c’est un vieux souvenir pour nous, mais c’est surtout là où

tout commence pour eux. Aux 12 jeunes équipes que nous accueillons pour cette

deuxième édition du Festival ÉMERGENCiE, nous souhaitons du bonheur, de l’espoir,

du public, des rires, des sous, du courage, et surtout que ça dure. ÉMERGENCiE,

c’est un moment de visibilité et d’expression pour toute la jeune création de la

Région, mais aussi le premier événement culturel de la rentrée à Amiens ! Toutes les

expressions du spectacle vivant sont représentées, toutes les sensibilités, sans chichis

ni regard extérieur, avec tout l’allant et la fougue de cette jeunesse indispensable.

Des spectacles bien sûr, mais aussi des rencontres, des débats, des expositions, des

apéros, le soleil de Rollin, et une question qui nous taraude Étienne refera-t-il du

monocycle un jour ?

Le Festival ÉMERGENCiE remercie ses partenaires qui nous aident à le rendre gratuit

pour les publics, et à rémunérer et coproduire les artistes présents.

Et les 12 jeunes équipes de cette édition vous remercient d’avance de votre présence,

et de vos encouragements.

Bon Festival !

Olivier Mellor pour le Collectif Le Slip Amiens

ÉDITO

Mais oui, le revoilà !

Deux ans après la première édition, même heure, même endroit, le Festival

ÉMERGENCiE, dédié à la jeune création, organisé par le Centre culturel Jacques Tati

et le Collectif Le Slip, from Amiens, revient ! Et oui, la phrase précédente est un peu

longue. Mais il y a beaucoup à dire, et encore plus à faire, pour rendre à la jeunesse

ce qu’on lui doit. Parce que les temps sont durs ? dit Blanche dans 7 MINUTES de

Stefano Massini, ou bien quoi ?

Être jeune aujourd’hui, c’est un vieux souvenir pour nous, mais c’est surtout là où

tout commence pour eux. Aux 12 jeunes équipes que nous accueillons pour cette

deuxième édition du Festival ÉMERGENCiE, nous souhaitons du bonheur, de l’espoir,

du public, des rires, des sous, du courage, et surtout que ça dure. ÉMERGENCiE,

c’est un moment de visibilité et d’expression pour toute la jeune création de la

Région, mais aussi le premier événement culturel de la rentrée à Amiens ! Toutes les

expressions du spectacle vivant sont représentées, toutes les sensibilités, sans chichis

ni regard extérieur, avec tout l’allant et la fougue de cette jeunesse indispensable.

Des spectacles bien sûr, mais aussi des rencontres, des débats, des expositions, des

apéros, le soleil de Rollin, et une question qui nous taraude Étienne refera-t-il du

monocycle un jour ?

Le Festival ÉMERGENCiE remercie ses partenaires qui nous aident à le rendre gratuit

pour les publics, et à rémunérer et coproduire les artistes présents.

Et les 12 jeunes équipes de cette édition vous remercient d’avance de votre présence,

et de vos encouragements.

Bon Festival !

Olivier Mellor pour le Collectif Le Slip Amiens .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EDITORIAL

Yes, it’s back!

Two years after the first edition, same time, same place, the

%C9MERGENCiE, dedicated to emerging artists and organized by the Jacques Tati Cultural Center

and the Collectif Le Slip from Amiens, is back! And yes, the previous sentence is a bit

long. But there’s a lot to say—and even more to do—to give young people

what we owe them. “Because times are tough?” says Blanche in *7 MINUTES* by

Stefano Massini—or what?

Being young today is a distant memory for us, but for them, it’s where

it all begins. To the 12 young %E9teams we’re welcoming for this

second %E9edition of the %C9MERGENCiE Festival, we wish you happiness, hope,

an audience, laughter, money, courage, and above all, that %E7it lasts. %C9MERGENCiE

is a moment of visibility and expression for all the young creative talent in the

Region, but also the first cultural event of the fall season in Amiens! All

forms of the performing arts are represented, all artistic sensibilities, without pretension

or outside judgment, with all the energy and passion of this indispensable youth.

Performances, of course, but also meet-and-greets, discussions, exhibitions,

after-parties, the sunshine at Rollin, and one question that’s on everyone’s mind: Will Étienne ride a

unicycle again someday?

The %C9MERGENCiE Festival thanks its partners who help us make it free

for the public, and who compensate and co-produce the participating artists.

And the 12 young teams participating in this edition thank you in advance for your attendance

and your encouragement.

Enjoy the Festival!

Olivier Mellor on behalf of the Le Slip Collective Amiens

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 Lumière sur la jeune création Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS