FESTIVAL EMERGENCIE #2 Lumière sur la jeune création Amiens
mercredi 26 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 Lumière sur la jeune création
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-26
ÉDITO
Mais oui, le revoilà !
Deux ans après la première édition, même heure, même endroit, le Festival
ÉMERGENCiE, dédié à la jeune création, organisé par le Centre culturel Jacques Tati
et le Collectif Le Slip, from Amiens, revient ! Et oui, la phrase précédente est un peu
longue. Mais il y a beaucoup à dire, et encore plus à faire, pour rendre à la jeunesse
ce qu’on lui doit. Parce que les temps sont durs ? dit Blanche dans 7 MINUTES de
Stefano Massini, ou bien quoi ?
Être jeune aujourd’hui, c’est un vieux souvenir pour nous, mais c’est surtout là où
tout commence pour eux. Aux 12 jeunes équipes que nous accueillons pour cette
deuxième édition du Festival ÉMERGENCiE, nous souhaitons du bonheur, de l’espoir,
du public, des rires, des sous, du courage, et surtout que ça dure. ÉMERGENCiE,
c’est un moment de visibilité et d’expression pour toute la jeune création de la
Région, mais aussi le premier événement culturel de la rentrée à Amiens ! Toutes les
expressions du spectacle vivant sont représentées, toutes les sensibilités, sans chichis
ni regard extérieur, avec tout l’allant et la fougue de cette jeunesse indispensable.
Des spectacles bien sûr, mais aussi des rencontres, des débats, des expositions, des
apéros, le soleil de Rollin, et une question qui nous taraude Étienne refera-t-il du
monocycle un jour ?
Le Festival ÉMERGENCiE remercie ses partenaires qui nous aident à le rendre gratuit
pour les publics, et à rémunérer et coproduire les artistes présents.
Et les 12 jeunes équipes de cette édition vous remercient d’avance de votre présence,
et de vos encouragements.
Bon Festival !
Olivier Mellor pour le Collectif Le Slip Amiens
ÉDITO
Mais oui, le revoilà !
Deux ans après la première édition, même heure, même endroit, le Festival
ÉMERGENCiE, dédié à la jeune création, organisé par le Centre culturel Jacques Tati
et le Collectif Le Slip, from Amiens, revient ! Et oui, la phrase précédente est un peu
longue. Mais il y a beaucoup à dire, et encore plus à faire, pour rendre à la jeunesse
ce qu’on lui doit. Parce que les temps sont durs ? dit Blanche dans 7 MINUTES de
Stefano Massini, ou bien quoi ?
Être jeune aujourd’hui, c’est un vieux souvenir pour nous, mais c’est surtout là où
tout commence pour eux. Aux 12 jeunes équipes que nous accueillons pour cette
deuxième édition du Festival ÉMERGENCiE, nous souhaitons du bonheur, de l’espoir,
du public, des rires, des sous, du courage, et surtout que ça dure. ÉMERGENCiE,
c’est un moment de visibilité et d’expression pour toute la jeune création de la
Région, mais aussi le premier événement culturel de la rentrée à Amiens ! Toutes les
expressions du spectacle vivant sont représentées, toutes les sensibilités, sans chichis
ni regard extérieur, avec tout l’allant et la fougue de cette jeunesse indispensable.
Des spectacles bien sûr, mais aussi des rencontres, des débats, des expositions, des
apéros, le soleil de Rollin, et une question qui nous taraude Étienne refera-t-il du
monocycle un jour ?
Le Festival ÉMERGENCiE remercie ses partenaires qui nous aident à le rendre gratuit
pour les publics, et à rémunérer et coproduire les artistes présents.
Et les 12 jeunes équipes de cette édition vous remercient d’avance de votre présence,
et de vos encouragements.
Bon Festival !
Olivier Mellor pour le Collectif Le Slip Amiens .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
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English :
EDITORIAL
Yes, it’s back!
Two years after the first edition, same time, same place, the
%C9MERGENCiE, dedicated to emerging artists and organized by the Jacques Tati Cultural Center
and the Collectif Le Slip from Amiens, is back! And yes, the previous sentence is a bit
long. But there’s a lot to say—and even more to do—to give young people
what we owe them. “Because times are tough?” says Blanche in *7 MINUTES* by
Stefano Massini—or what?
Being young today is a distant memory for us, but for them, it’s where
it all begins. To the 12 young %E9teams we’re welcoming for this
second %E9edition of the %C9MERGENCiE Festival, we wish you happiness, hope,
an audience, laughter, money, courage, and above all, that %E7it lasts. %C9MERGENCiE
is a moment of visibility and expression for all the young creative talent in the
Region, but also the first cultural event of the fall season in Amiens! All
forms of the performing arts are represented, all artistic sensibilities, without pretension
or outside judgment, with all the energy and passion of this indispensable youth.
Performances, of course, but also meet-and-greets, discussions, exhibitions,
after-parties, the sunshine at Rollin, and one question that’s on everyone’s mind: Will Étienne ride a
unicycle again someday?
The %C9MERGENCiE Festival thanks its partners who help us make it free
for the public, and who compensate and co-produce the participating artists.
And the 12 young teams participating in this edition thank you in advance for your attendance
and your encouragement.
Enjoy the Festival!
Olivier Mellor on behalf of the Le Slip Collective Amiens
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 Lumière sur la jeune création Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS
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