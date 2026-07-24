FESTIVAL EMERGENCIE #2 POÉSIE DES CORPS / SANSTU (Océane Maufroy) (AMIENS 80) Amiens

Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 POÉSIE DES CORPS / SANSTU (Océane Maufroy) (AMIENS 80)

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-26

Du 26 au 30 août

JEUDI 27 AOÛT

> 17H30 / VERNISSAGE/ POÉSIE DES CORPS /SANSTU (Océane Maufroy)

(AMIENS 80)

Exposition d’illustrations

Future étudiante en M1 bande dessinée et récemment diplômée en graphisme, ses illustrations mêlent géométrie et légèreté.

Explorant les différentes morphologies des corps mais aussi les différentes sexualités, elle travaille majoritairement autour du corps féminin et androgyne afin de mettre en avant la réalité des corps et requestionner les normes de beauté.

Hall du Théâtre Jacques Tati

Tout public

Durée de l’exposition du 26 au 30 août

Du 26 au 30 août

JEUDI 27 AOÛT

> 17H30 / VERNISSAGE/ POÉSIE DES CORPS /SANSTU (Océane Maufroy)

(AMIENS 80)

Exposition d’illustrations

Future étudiante en M1 bande dessinée et récemment diplômée en graphisme, ses illustrations mêlent géométrie et légèreté.

Explorant les différentes morphologies des corps mais aussi les différentes sexualités, elle travaille majoritairement autour du corps féminin et androgyne afin de mettre en avant la réalité des corps et requestionner les normes de beauté.

Hall du Théâtre Jacques Tati

Tout public

Durée de l’exposition du 26 au 30 août .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

August 26–30

THURSDAY, AUGUST 27

> 5:30 PM / OPENING RECEPTION / PO%C9SIE DES CORPS / SANSTU (Oc%E9ane Maufroy)

(AMIENS 80)

Illustration Exhibition

A future master’s student in comics and a recent graduate in graphic design, her illustrations blend geometry and lightness.

Exploring different body types as well as different sexualities, she focuses primarily on the female and androgynous body to highlight the reality of bodies and challenge beauty standards.

Jacques Tati Theater Lobby

Open to all ages

Exhibition dates: August 26–30

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 POÉSIE DES CORPS / SANSTU (Océane Maufroy) (AMIENS 80) Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS