FESTIVAL EMERGENCIE #2 POÉSIE DES CORPS / SANSTU (Océane Maufroy) (AMIENS 80) Amiens
mercredi 26 août 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
FESTIVAL EMERGENCIE #2 POÉSIE DES CORPS / SANSTU (Océane Maufroy) (AMIENS 80)
Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-26
Du 26 au 30 août
JEUDI 27 AOÛT
> 17H30 / VERNISSAGE/ POÉSIE DES CORPS /SANSTU (Océane Maufroy)
(AMIENS 80)
Exposition d’illustrations
Future étudiante en M1 bande dessinée et récemment diplômée en graphisme, ses illustrations mêlent géométrie et légèreté.
Explorant les différentes morphologies des corps mais aussi les différentes sexualités, elle travaille majoritairement autour du corps féminin et androgyne afin de mettre en avant la réalité des corps et requestionner les normes de beauté.
Hall du Théâtre Jacques Tati
Tout public
Durée de l’exposition du 26 au 30 août
Du 26 au 30 août
JEUDI 27 AOÛT
> 17H30 / VERNISSAGE/ POÉSIE DES CORPS /SANSTU (Océane Maufroy)
(AMIENS 80)
Exposition d’illustrations
Future étudiante en M1 bande dessinée et récemment diplômée en graphisme, ses illustrations mêlent géométrie et légèreté.
Explorant les différentes morphologies des corps mais aussi les différentes sexualités, elle travaille majoritairement autour du corps féminin et androgyne afin de mettre en avant la réalité des corps et requestionner les normes de beauté.
Hall du Théâtre Jacques Tati
Tout public
Durée de l’exposition du 26 au 30 août .
Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
August 26–30
THURSDAY, AUGUST 27
> 5:30 PM / OPENING RECEPTION / PO%C9SIE DES CORPS / SANSTU (Oc%E9ane Maufroy)
(AMIENS 80)
Illustration Exhibition
A future master’s student in comics and a recent graduate in graphic design, her illustrations blend geometry and lightness.
Exploring different body types as well as different sexualities, she focuses primarily on the female and androgynous body to highlight the reality of bodies and challenge beauty standards.
Jacques Tati Theater Lobby
Open to all ages
Exhibition dates: August 26–30
L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 POÉSIE DES CORPS / SANSTU (Océane Maufroy) (AMIENS 80) Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Visite de l’exposition Egypte éternelle, photographie de Flore Amiens 1 août 2026
- Visite de l’exposition du FRAC Amiens 8 août 2026
- Coup de projecteur sur Parures et soins du corps Amiens 9 août 2026
- Carnet de terrain – Venus Song #1, Jardin Archéologique de Saint-Acheul, Amiens 19 août 2026
- Sortie nature Les demoiselles de la nuit Amiens 20 août 2026