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FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE CORPS DE LA MAIN / CYRIL CANDAËS (AMIENS 80) Amiens

mercredi 26 août 2026 · Amiens

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Rue du 8 Mai 1945
Ville
80090 Amiens
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE CORPS DE LA MAIN / CYRIL CANDAËS (AMIENS 80)

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-26

Du 26 au 30 août

JEUDI 27 AOÛT

> 17H30 / VERNISSAGE /LE CORPS DE LA MAIN de CYRIL CANDAËS (AMIENS- 80)
Exposition de sculptures en terre cuite

Ses sculptures explorent le travail du corps nu, principalement masculin, mais aussi
féminin, ainsi que des silhouettes pouvant paraître androgynes. Il travaille également
sur des morceaux et des fragments de corps, en prenant son propre corps comme
repère et inspiration. Il se plaît à déformer la matière, à l’amaigrir, lui donnant un
aspect écorché et torturé.

Où ? Hall du Théâtre Jacques Tati
Tout public
Durée de l’exposition du 26 au 30 août
Du 26 au 30 août

JEUDI 27 AOÛT

> 17H30 / VERNISSAGE /LE CORPS DE LA MAIN de CYRIL CANDAËS (AMIENS- 80)
Exposition de sculptures en terre cuite

Ses sculptures explorent le travail du corps nu, principalement masculin, mais aussi
féminin, ainsi que des silhouettes pouvant paraître androgynes. Il travaille également
sur des morceaux et des fragments de corps, en prenant son propre corps comme
repère et inspiration. Il se plaît à déformer la matière, à l’amaigrir, lui donnant un
aspect écorché et torturé.

Où ? Hall du Théâtre Jacques Tati
Tout public
Durée de l’exposition du 26 au 30 août   .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14 

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English :

August 26–30

THURSDAY, AUGUST 27

> 5:30 PM / OPENING RECEPTION / *LE CORPS DE LA MAIN* by CYRIL CANDA%CBS (AMIENS-80)
Terracotta sculpture exhibition

His sculptures explore the nude body—primarily male, but also
female—as well as silhouettes that may appear androgynous. He also works
with body parts and fragments, using his own body as
a reference and source of inspiration. He delights in distorting the material, thinning it out, giving it a
flayed and tortured appearance.

Where? Jacques Tati Theater Hall
Open to all ages
Exhibition dates: August 26–30

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE CORPS DE LA MAIN / CYRIL CANDAËS (AMIENS 80) Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS

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