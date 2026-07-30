FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE CORPS DE LA MAIN / CYRIL CANDAËS (AMIENS 80) Amiens

Informations pratiques

Amiens

FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE CORPS DE LA MAIN / CYRIL CANDAËS (AMIENS 80)

Rue du 8 Mai 1945 Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-26

Du 26 au 30 août

JEUDI 27 AOÛT

> 17H30 / VERNISSAGE /LE CORPS DE LA MAIN de CYRIL CANDAËS (AMIENS- 80)

Exposition de sculptures en terre cuite

Ses sculptures explorent le travail du corps nu, principalement masculin, mais aussi

féminin, ainsi que des silhouettes pouvant paraître androgynes. Il travaille également

sur des morceaux et des fragments de corps, en prenant son propre corps comme

repère et inspiration. Il se plaît à déformer la matière, à l’amaigrir, lui donnant un

aspect écorché et torturé.

Où ? Hall du Théâtre Jacques Tati

Tout public

Durée de l’exposition du 26 au 30 août

Du 26 au 30 août

JEUDI 27 AOÛT

> 17H30 / VERNISSAGE /LE CORPS DE LA MAIN de CYRIL CANDAËS (AMIENS- 80)

Exposition de sculptures en terre cuite

Ses sculptures explorent le travail du corps nu, principalement masculin, mais aussi

féminin, ainsi que des silhouettes pouvant paraître androgynes. Il travaille également

sur des morceaux et des fragments de corps, en prenant son propre corps comme

repère et inspiration. Il se plaît à déformer la matière, à l’amaigrir, lui donnant un

aspect écorché et torturé.

Où ? Hall du Théâtre Jacques Tati

Tout public

Durée de l’exposition du 26 au 30 août .

Rue du 8 Mai 1945 Amiens 80090 Somme Hauts-de-France +33 3 22 46 01 14

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English :

August 26–30

THURSDAY, AUGUST 27

> 5:30 PM / OPENING RECEPTION / *LE CORPS DE LA MAIN* by CYRIL CANDA%CBS (AMIENS-80)

Terracotta sculpture exhibition

His sculptures explore the nude body—primarily male, but also

female—as well as silhouettes that may appear androgynous. He also works

with body parts and fragments, using his own body as

a reference and source of inspiration. He delights in distorting the material, thinning it out, giving it a

flayed and tortured appearance.

Where? Jacques Tati Theater Hall

Open to all ages

Exhibition dates: August 26–30

L’événement FESTIVAL EMERGENCIE #2 LE CORPS DE LA MAIN / CYRIL CANDAËS (AMIENS 80) Amiens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT D’AMIENS